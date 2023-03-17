Станковая скульптура Азербайджана в Москве

Сегодня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 годов". На ней представлено десять монументальных работ, считающихся знаковыми для азербайджанского искусства эпохи соцреализма.

Станковая скульптура рассчитана на восприятие с близкого расстояния. Это может быть голова, бюст, торс, фигура, группа, но размер такой скульптуры всегда приближен к натуральной величине. Такую скульптуру отличает психологизм, повествовательность, символистический и метафорический язык.

Выставка проводится совместно с Государственным музеем Востока, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при содействии российского Минкульта.

История выставки

Все началось с обнаружения в запасниках Музея Востока нескольких гипсовых, мраморных и деревянных скульптур. Произведения искусства, представляли собой первоклассные образцы советской пластики конца 1940-х – 1950-х годов, переданные в музей с различных выставок тех лет. Авторами работ были азербайджанские скульпторы, творчество которых представляет главное течение в советском искусстве – социалистический реализм: Эльджан Шамилов, Фуад Абдурахманов, Гусейн Ахмедов, Джалал Каръягды и Пинхос Сабсай.

Экспонаты получили значительные повреждения в годы невостребованности. Поддержку в реставрации оказал Фонд Гейдара Алиева.

Директор павильона ”Азербайджан” Саадат Кадырова

Хочу поблагодарить Музей Востока, его директора за тот неоценимый вклад, который они вложили, трепетно храня эти скульптуры, которые обнаружились в музее и с помощью Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы и приведены в первозданный вид. Фонд известен своими международными гуманитарными проектами далеко за пределами Азербайджана. Это не первый проект, когда Фонд реставрирует исторические памятники, здания, проводит огромную культурную и просветительскую работу далеко за пределами Азербайджана.

Скульптуры, которые мы здесь видим, охватывают все слои общества того времени: рабочие, и крестьяне, и представители интеллигенции, нефтяники, хлопкоробы. На этой выставке мы видим портрет Назыма Хикмета, созданный Гусейном Ахмедовым еще в 1951 году. Назым Хикмет внес большой вклад в отношения между Турцией и Азербайджаном

- заявила Саадат Кадырова.

Директор музея Востока Александр Седов:

Когда-то в советские времена союзные республики устраивали выставки в центре Москвы, показывали свои достижения. Многие экспонаты, которые приезжали в Москву, оставались здесь в Москве, в фондах московских музеев. Таким образом у нас собралась коллекция очень знаковых работ известных азербайджанских скульпторов. Большая часть такого искусства пережила десятилетия и сейчас мы видим, что это действительно было искусство.

Старший научный сотрудник Музея Востока, кандидат исторических наук, специалист по декоративно-прикладному искусству Кавказа и Средне Азии Лидия Рославцева:

Это выставка для меня стала неожиданностью. Я хранитель: человек, который организует и подготавливает выставки, иногда пишет презентации к этим выставкам. Все представленные здесь работы из нашего музея. Это азербайджанская коллекция, которая сформировалась на основании работ соцреализма. Поначалу они хранились в не очень хороших условиях, в бывшем храме.

Когда нам предложили сделать эту выставку, и реставраторы начали работу, я потом просто не узнала эти вещи. Они на меня произвели сильное впечатление. Я поняла, что работы эти созданы серьезными художниками, причем, все эти художники учились в свое время в Ленинграде, у очень известных скульпторов. Пинхос Сабсай, ставший основателем азербайджанской скульптурной школы, учился у известного скульптора Матвеева. Джалал Каръягды учился у Якова Николадзе, который долгое время жил в Париже и около года учился у Огюста Родена. Вот на такой базе возрастало азербайджанское искусство. К соцреализму относятся по-разному. Но все эти работы серьезные. Это серьезное творчество, потому что основой всего этого служила серьезная, давно созданная, сформировавшаяся школа скульптуры

- говорит Рославцева.

Выставка работает со вторника по воскресенье (в часы работы павильона) и продлится до 18 января 2024 года.