Лесной пожар под Астраханью уничтожил почти 12 тысяч га заповедника

Опубликовано: 20:39, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Астраханские огнеборцы остановили распространение природного лесного пожара, вспыхнувшего двумя днями ранее в Астраханском государственном заповеднике, однако до конца он не потушен, имеются отдельные очаги, в которым продолжается горение.

Астраханским спасателям удалось локализовать природный пожар на территории Астраханского государственного заповедника, дальше он не распространяется, однако есть отдельные тлеющие участки, сообщили в пресс-службе особо охраняемой территории.

По уточненным данным, на площадях с большим объемом наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины продолжается горение и задымление. Ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около 11 тыс 700 га, сообщили в заповеднике, передает "Интерфакс".

На локализованной площади сохраняется угроза возобновления активного горения, из-за чего там остаются часть огнеборцев, 23 сотрудника заповедника и 16 единиц техники.

Напомним, старейший в России Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный природный биосферный заповедник находится в дельте реки Волги, он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов и относится к водно-болотным угодьям международного значения. Первоначально его площадь составляла 23 тыс га, однако из-за падения уровня Каспия и ростом надводной дельты в сторону моря, она увеличилась почти в три раза и достигла 67 917 га, 11 298 га из которых составляет морская акватория заповедника.