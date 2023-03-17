В Симферополе заработал новый Дворец водных видов спорта

Опубликовано: 19:50, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в столице Крыма открылся новый детский Дворец водных видов спорта, построенный по поручению президента России Владимира Путина, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Сегодня в Симферополе распахнул свои двери новый Дворец водных видов спорта. Он уже функционирует и соответствует всем стандартам.

Три чаши способны принимать до 3 тысяч человек, накануне его посетили 500 детей, которые впервые пришли на тренировку, рассказал сегодня на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, которое провел президент Владимир Путин, глава Крыма Сергей Аксенов, передает "Интерфакс",.

Строительство Дворца водных видов спорта началось в феврале 2017 года, он создавался на средства федеральной целевой программы и обошелся бюджету в 1 млрд рублей. Два его этажа занимают площадь в 19 тыс кв м, а длина главного объекта - бассейна олимпийского размера – составляет 50 метров.