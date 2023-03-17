Почему Армения не участвует в выставке туризма в Москве?

Опубликовано: 19:45, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Армении назвало причины, по которым страна не была представлена на туристической выставке MITT в Москве. По словам министра экономики, у властей и туркомпаний не хватило ресурсов на участие сразу в двух выставках, и они предпочли выставку ITB в Берлине.

Глава Минэкономики Армении объяснил, почему армянские туроператоры не участвовали в туристической выставке MITT-2023 в Москве.

Как заявил Ваан Керобян Sputnik Армения, у них просто оказалось недостаточно ресурсов для присутствия одновременно на двух крупных выставках - параллельно с MITT в Берлине проходила аналогичная выставка ITB.

"Почему мы не выбрали участие в MITT? В первую очередь, потому что они пересекались с выставкой ITB в Германии. Как мы, так и туристические операторы, не имели достаточно ресурсов быть сразу в двух местах"

— Ваан Керобян

Почему Германия, а не Россия?

В ответ на вопрос о том, почему правительство и туроператоры в итоге поехали в ФРГ, политик пояснил: турпоток необходимо диверсифицировать, чтобы увеличить число стран, откуда гости приезжают в Армению.

Еще одна цель Минэкономики, отметил Керобян, - увеличить долю туристов среднего сегмента, так как пока здесь преобладает массовый рынок. Для этого необходимо привлечь туристов из арабских стран и Америки.

Армения ждет туристов из России

Министр заверил, что армянские туроператоры по-прежнему заинтересованы в российском рынке, и этот интерес продолжает расти.

"В этом году есть много программ по привлечению российских туристов, в том числе работа с изданиями, визиты туроператоров из РФ"

— Ваан Керобян

Чиновник добавил, что этим летом Армения примет форум туристических компаний ЕАЭС. В начале осени вместе с Комитетом развития туризма ООН Ереван проведет саммит инвестиций в туризм.