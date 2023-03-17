Мировые валюты уходят на выходные на взлете

Опубликовано: 18:48, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на все попытки сдержать курс рубля, на выходные основные мировые валюты уходят на подъеме – Центробанк России повысил курс доллара, евро и юаня.

Центральный банк России на предстоящие выходные, повысил курс всех трех основных мировых валют, и если для китайской национальной валюты это практически незаметно, то доллар и евро выросли в цене весьма ощутимо.

Банк России установил на 18-20 марта 2023 года официальный курс доллара на уровне 76,6044 рубля, что на 19 копеек выше предыдущего показателя. Еще больше вырос в цене евро – он подорожал на 32 копейки - до 81,4635 рубля, передает ТАСС.

Китайская валюта подорожала всего на 7 копеек - до 11,1226 рубля.

Напомним, практически всю неделю основные мировые валюты демонстрировали стабильный рост по отношению к рублю. По прогнозам, курс американской валюты через неделю составит 77,71 рублей, при этом минимум курса доллара составит 76,62 рублей, по максимуму он может вырасти до 78,80 рублей.