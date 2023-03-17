В Баку обсудили русский язык как эффективный инструмент коммуникации

Первое экспертное заседание цикла международных научно-практических конференций "Межкультурные коммуникации на пространстве Содружества: основные тенденции в контексте смены поколений" прошло в Баку.

На площадке Русского дома при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ собрались филологи, представители медиасообщества, кино и анимации, студенты гуманитарных вузов России и Азербайджана.

Целями проекта заявлены популяризация и содействие расширению сферы применения русского языка на пространстве СНГ, а также развитие межкультурного диалога, общего гуманитарного, образовательного и информационного пространства Содружества.

Исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова:

Сегодня мы должны ответить на вопрос, как в современных условиях информационного рывка, появления новых способов и форматов общения, обеспечить сохранение и развитие русского языка как важнейшего коммуникативного средства на постсоветском пространстве. От ответа на него зависит то, на каком языке будут общаться наши дети и внуки… Именно образование и современные жанры массовой культуры в наиболее простой и доступной форме способствуют распространению языков в международном масштабе. Мы видим, что интерес к сохранению русского языка, как средства межнационального общения традиционно высок в Азербайджане. Это проявляется во всех сферах взаимодействия. Многие не просто изучают русский язык, но свободно владеют им на уровне родного. Государство уделяет большое внимание изучению русского языка представителями молодого поколения.

Ректор Российского государственного университета им. А.И. Герцена Сергей Тарасов

Российские и иностранные обучающиеся РГПУ имени Герцена активно участвуют в международных проектах и способствуют развитию сотрудничества между нашими странами. Большую роль в поддержании этого сотрудничества играет русский язык. На русском языке разговаривают представители всех стран СНГ, поэтому он незаменим в области межнационального общения. Статус русского языка как инструмента эффективной коммуникации важен на постсоветском и евразийском пространстве. 2023 год объявлен в Содружестве Годом русского языка как языка межнационального общения, а в России – Годом педагога и наставника, что свидетельствует о возрастающей роли преподавателя в развитии международного культурно-образовательного пространства, особенно, в парадигме смены поколений. Выпускники РГПУ из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и других стран работают в России и на родине, укрепляя герценовские педагогические традиции и открывая новые перспективы взаимодействия между странами СНГ в области науки, культуры и образования.

Инструменты развития в культурно-образовательном пространстве

В рамках секции "Перспективные инструменты развития в культурно-образовательном пространстве" завкафедрой русского языка филологического факультета РГПУ Валерий Ефремов отметил, что "интерес к нашему языку сохраняется, его продолжают учить и изучать".

Доцент Института русского языка как иностранного РГПУ Юлия Карпеченкова представила актуальные инструменты развития роли русского языка в образовательном пространстве и разобрала научно-методическое, образовательное и культурно-творческое взаимодействие РФ и Азербайджана посредством общения на русском языке.

Председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Любовь Якунина представила проект "Пушкиниана"

Язык Пушкина и Лермонтова, Достоевского и Толстого, язык, который на протяжении предыдущего века был общим для наших стран, продолжают изучать и любить представители молодого поколения азербайджанцев.

Заведующая кафедрой Межкультурной коммуникации Российского государственного университета им. А.И. Герцена Елена Железнякова выступила с докладом "Диалог культур в языковом образовании".

С докладом о роли центра Россиеведения в развитии гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией выступил научный сотрудник центра Россиеведения Сергей Климов.

Коммуникация в медиапространстве

В работе второй секции "Русский язык как эффективный инструмент коммуникации в современном медиапространстве" приняли участие Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России, руководитель международного отдела Союза журналистов России, с докладом "Язык как средство публичной дипломатии и его использование в информационном противоборстве" и ведущий научный сотрудник центра Россиведения Тамилла Наибова с докладом на тему "Роль русского языка в современном Азербайджане".

Проект реализуется в связи с тем, что 2023 год в СНГ объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. После Азербайджана научно-практическая конференция пройдет в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.