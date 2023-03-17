Коммуналку Махачкалы и Каспийска приведут в порядок за средства Минстроя

Опубликовано: 17:33, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские коммунальные службы приведут в порядок свою инфраструктуру в двух крупнейших городах республики – Махачкале и Каспийске, финансовую поддержку проекту окажет Минстрой России, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Минстрой России выделит дополнительную поддержку проекту модернизации системы коммунальной инфраструктуры городов Махачкала и Каспийск на сумму 2,36 млрд рублей, написал в своем аккаунте в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Эти средства позволят нарастить общую производительность главной канализационной насосной станции Махачкалы и реконструировать канализационную насосную станцию и напорные коллекторы Каспийска.

"Это - новый шаг в реализации важнейшего проекта для Дагестана. Также нами уже получена поддержка Минстроя России на участие в новом конкурсном отборе инфраструктурных проектов, о котором в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию говорил президент России Владимир Путин", - написал Меликов, передает "Интерфакс".

Работа над проектом модернизации коммунальной инфраструктуры Махачкалы и Каспийска начнется уже в текущем 2023 году, добавил Меликов.