Гия Саралидзе: ЕС прощает Франции то, что запрещает Грузии 

Опубликовано: 17:04, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Телерадиоведущий Гия Саралидзе на канале "Россия 1" рассказал сегодня о контрасте в реакциях Евросоюза на подавление протестов в его членах и за пределами ЕС: если Франции позволено жестко разгонять протестующих, не вызывая недовольства у своих соседей, то даже более мягкая реакция властей Грузии на беспорядки была резко осуждена Брюсселем.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе в авторской программе Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" обратил сегодня внимание на двойные стандарты, которые Евросоюз применяет к политическим процессам в собственных членах и в странах, стремящихся в него встроиться. Разговор об этом зашел во время обсуждения протестов во Франции против принятого сегодня закона о повышении пенсионного возраста с 62 лет до 64 лет.

Гия Саралидзе прежде всего отметил, что Париж привык игнорировать подобные протесты, как бы жестко себя ни вели протестующие, поскольку исторически народное недовольство во Франции почти никогда не приводило к большим рискам для правительства. "Корреспонденты, которые работают во Франции, посвятили меня, что один раз только в истории Франции получилось сместить правительство таким образом – в 1968-м году", - сказал он, обратив затем внимание на контраст отношения европейцев к этим протестам и протестам в Грузии.

Телерадиоведущий напомнил, что французские власти применяют к протестующим самые жесткие меры, что не вызывает никаких негативных эмоций в Евросоюзе. "Там принимается пенсионная реформа, которая должна сказаться на повседневной жизни большого числа граждан. Они выходят на улицу, начинают протестовать, протестуют по-разному. Их разгоняют резиновыми дубинками, молотят, прессуют серьезно – но все вокруг говорят, что это демократический процесс", - подчеркнул Гия Саралидзе.

В Грузии на куда более мягкую ситуацию европейцы отреагировали куда более нервно. "Буквально неделю назад примерно такие же картины, но гораздо мягче, происходили в Тбилиси, и все говорили: как это власть смеет, защищая какой-то закон, который принял парламент в первом чтении, так вести себя с гражданами?", - сообщил он.

"Вся Европа, весь Евросоюз говорили государству Грузии, что оно не имеет права подавлять и разгонять тех людей, которые кидают "коктейли Молотова". Также они приветствовали тот момент, когда парламент Грузии таки отозвал этот законопроект. Я напомню, это был закон об иноагентах, на повседневной жизни граждан Грузии он никак бы не сказался", - заключил телерадиоведущий.