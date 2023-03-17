Латвия ввела санкции против Шамана и Сатановского

Опубликовано: 16:44, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Латвии запретили въезд на территории страны еще 35 гражданам России. В список персон нон грата вошли публичные люди, телеведущие, актеры.

Латвийский МИД в пятницу сообщает о расширении "черного списка" россиян, в него внесли еще 35 фамилий.

Нежелательными для Латвии признаны актеры Полина Агуреева, Александр Носков, Кирилл Кузнецов, комик Станислав Старовойтов, музыкальные исполнители Ярослав Дронов (Shaman), Надежда Бабкина, Александр Маршал, Наталья Качура, Аким Апачев, а также телеведущие Юлия Барановская, Руслан Осташко, Лера Кудрявцева.

Кроме того, Рига закрыла въезд для политологов Евгения Сатановского, Ростислава Ищенко, Владимира Корнилова, Геворга Мирзаяна, журналистов Юлии Витязевой и Михаила Шахназарова.

Вышеперечисленные лица попали в «черный список» за поддержку российской спецоперации на Украине. Согласно решению латвийского МИД, им на неустановленное время запрещен въезд в прибалтийское государство.

Всего невъездными в Латвию признаны порядка 150 граждан России. В список входят, в том числе Николай Басков, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Юлия Чичерина, Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина и другие.

Отметим, что в Латвии сейчас не готовы также принимать путешественников из России. Туристические визы не выдаются. Закрытие туризма негативно сказывается на экономике страны, которая сейчас и так в упадке. Многочисленные пакеты санкций и контрмер привели к падению уровня жизни в стране, инфляция превысила 22%.