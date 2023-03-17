Грузия и ОАЭ обсуждают расширение торгового сотрудничества

В Тбилиси 17 марта прошла встреча главы Минэкономразвития Грузии Левана Давиташвили и государственного министра внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди. Об этом сообщили в Минэкономики Грузии.
Главной темами разговора стало взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере. В частности, обращалось внимание на то, что товарооборот между странами продолжает расти – за весь прошлый год объем экспорта вырос на 51%, а в январе этого года - на 132%.
На встрече прозвучало, что Грузии и ОАЭ чрезвычайно важно заключить соглашение о свободной торговле, которое будет включать в себя торговлю товарами и услугами, инвестиции и многое другое. Было отмечено, что это положительно скажется на торговле двух стран и откроет дополнительную возможность для производителей из Грузии выйти на десятимиллионный рынок ОАЭ.
Помимо этого, собеседники поговорили о расширении взаимодействия в туристической и инвестиционной сферах.
В ближайшее время стороны планируют подписать совместное заявление и завершить переговоры по соглашению о свободной торговле, которые продолжаются в Тбилиси со среды.
Напомним, в начале этого года стало известно, что компания из ОАЭ займется строительством солнечной электростанции в Квемо-Картли.