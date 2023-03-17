25 марта в Москве состоится концертная программа, посвященная одному из древнейших народных праздников - Наврузу

Что?

Навруз (или Новурз) отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта, ираноязычными и некоторыми тюркскими народами. Навруз празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Пакистане, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории России - в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках.

Когда?

Концертная программа, посвященная празднованию Навруза в Москве, состоится 25 марта. Прямую трансляцию праздника можно будет увидеть с 14:00 до 20:00 на сайте проекта https://navruz.online, а также в сообществе ВКонтакте и Одноклассники, на сайте издания "Комсомольская правда" и "Культура.РФ". Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий. На протяжении шести часов зрители увидят выступления популярных артистов, коллективов и солистов от национальных диаспор, поздравления известных людей.

Кто?

Участниками концертной программы станут: заслуженная артистка России Азиза, заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист Республики Адыгея Айдамир Мугу, народная артистка Республики Дагестан, народная артистка Чеченской Республики Патимат Кагирова, популярные артисты Элвин Грей и Gazan, хореографический ансамбль народного танца "Асса", детский музыкальный театр "Домисолька".

Ведущие студии Московского Навруза Леонид Марголин, Артем Каминский и Наиля Шахова познакомят зрителей с обычаями Навруза, расскажут, как столица встречала праздник в предыдущие годы.

Солисты музыкальных и хореографических коллективов проведут мастер-классы по игре на традиционных инструментах и по национальным танцам народов, отмечающих Навруз. Музыкальные приветы зрителям передадут звезды из разных регионов России и других стран.

Студию Московского Навруза в этот день посетят знаменитости, которые поделятся своими знаниями и интересными историями о Наврузе. Зрителей ждет увлекательная встреча с создателем и директором Музея кочевой культуры Константином Куксиным. В программе для детей выступления юных артистов и ток-шоу "10 интересных вопросов" с именитым спортсменом. Программа трансляции закончится в 20:00.

Медийные партнеры

"Вестник Кавказа", ТК "Москва 24", ТК "МИР", ТК "Большая Азия", радиостанция "Восток FM", "ВКонтакте", "Афиша КП", "Москультура", "Культура.РФ".

Программа Московского Навруза 2023

14:00-14:25 Документальный фильм "Готовим Сумаляк"

14:25-14:35 Музыкальные поздравления из разных стран

14:35-14:40 "Притча о рождении Навруза" от детей из национальных диаспор города Москвы

14:40-15:10 Детская концертная программа

15:10-15:30 Фильм "История Навруза" совместно с Государственным музеем Востока

15:30-15:50 Интервью с Константином Куксиным, создателем и директором Музея кочевой культуры

15:50-16:00 Музыкальные поздравления из разных стран

16:00-16:15 Музыка Навруза. Беседа с руководителем ансамбля карнаистов "Спитамен". Музыкальный номер от гостей программы.

16:20-16:35 Фильм "Национальные состязания на Навруз"

16:35-16:50 Ток-шоу "10 интересных вопросов"

16:50-17:00 Музыкальные поздравления из разных стран

17:00-20:00 Концертная программа с участием популярных артистов – Азиза, Денис Майданов, Хабиб, Айдамир Мугу, Патимат Кагирова, Элвин Грей, GAZAN и артистов от национальных общественных организаций.

