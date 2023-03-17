Опубликовано: 15:57, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прямое авиасообщение запустится с 1 мая между городами Махачкала и Ульяновск. Соглашение было подписано на выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве.

С 1 мая запустится прямое авиасообщение между Ульяновском и Махачкалой, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава туристического центра республики Руслан Ахмедов и директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин. Торжественное подписание состоялось в рамках Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве.

Запуск первого прямого рейса между Махачкалой и Ульяновском стартует с 1 мая текущего года. Кроме того, Дагестан и Ульяновская область объединят силы для увеличения взаимного туристического потока и развития туризма в регионах.