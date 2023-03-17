Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы

Опубликовано: 15:22, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы. На данной стадии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Севильей", "Ювентус" со "Спортингом", "Байер" с "Юнионом", а "Фейеноорд" с "Ромой".

Только что завершилась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

На данной стадии сыграют:

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Италия) – "Спортинг" (Португалия)

"Байер" (Германия) – "Юнион" (Бельгия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия)

В первом полуфинале сыграют победители противостояний "Манчестер Юнайтед" - "Севилья" и "Ювентус" – "Спортинг". Во втором полуфинале встретятся победители пар "Фейеноорд" – "Рома" и "Байер" – "Юнион".

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфинальная стадия стартует 11 мая, ответные матчи пройдут 18 мая. Финал будет сыгран 31 мая в Будапеште.