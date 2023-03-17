Опубликовано: 14:32, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана обвинил МИД Армении в клевете и лжи, отметив незаинтересованность Еревана в улучшении ситуации в регионе. В ведомстве напомнили о диалоге Баку с армянскими жителями Азербайджана.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление министерства иностранных дел Армении от 16 марта.

Он отметил, что своим ложным и фейковым заявлением, ссылаясь на выступление азербайджанского президента Ильхама Алиева на саммите Организации тюркских государств в Анкаре, Ереван хочет скрыть политику 30-летней оккупации территорий Азербайджана, а также совершающихся против Азербайджана и азербайджанцев провокаций в постконфликтное время.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Баку предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любых провокаций, которые последуют с армянской стороны.

Гаджизаде напомнил, что в настоящее время Баку продолжает вести диалог с армянскими жителями, предлагая провести встречу в столице Азербайджана. В то время, как добавил дипломат, Ереван полностью отвергает предложения о диалоге с общиной Западного Азербайджана. Он добавил, что Армения тем самым демонстрирует незаинтересованность в мире и безопасности в регионе, ведя лицемерную политику.