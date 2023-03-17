О чем договорились тюркские страны в Анкаре?

Организация тюркских государств провела внеочередной саммит в Анкаре. Какие задачи стоят перед этой организацией, что дают такие встречи Турции и для каждой страны в отдельности?

В информационной повестке и вообще в международных отношениях члены Организации тюркских государств - далеко не последние страны. Турция - региональный лидер, ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана считают одним из самых влиятельных лиц в мире. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан являются крупными добытчиками энергоресурсов. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан входят в 10 стран по запасам нефти, газа, урана, золота и другим полезным ископаемым. Значение Азербайджана еще больше выросло после победы в Карабахской войне. А Венгрия выступает особняком в Евросоюзе и пытается выстроить более прагматичные страны с Востоком, чем другие страны НАТО и ЕС.

Саммит после землетрясений в Турции

Если говорить о нынешнем саммите Организации тюркских государств, то место и время проведения сконцентрировали все внимание на землетрясениях в Турции. Страны ОТГ выразили поддержку Турции и готовность оказывать гуманитарную помощь для ликвидации последствий природного катаклизма. Также они хотят укрепить сотрудничество в поисково-спасательных операциях, чтобы помогать друг другу в случае стихийных бедствий. Касым-Жомарт Токаев даже предложил создать центр ЧС со штаб-квартирой в Казахстане.

Из других стратегических целей обращает на себе внимание Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Это фактически свой региональный МВФ, цель которого - "мобилизация экономического потенциала государств-членов ОТГ для укрепления торгового и экономического сотрудничества между ними".

Лидеры стран выразили солидарность и по вопросам внешней политики. Например, они осудили нападение на азербайджанское посольство в Иране и потребовали скорейшего расследования. Также раскритиковали сожжение Корана и исламофобию в Европе.

Тюркские страны укрепляют связи

Из всего этого видно, что страны ОТГ хотят лишь укреплять связи, причем во всех сферах. Это и экономика, и финансы, и внешняя политика. Лишь с военными вопросами никто не торопится, потому что а) это чувствительная сфера и б) ряд членов уже входят в другие военные блоки (Турция и Венгрия в НАТО, Казахстан и Кыргызстан в ОДКБ).

Держаться вместе эти страны особенно хотят в нынешний период, когда мир переживает более горячий аналог "холодной войны", а США и Европа ведут экономическую войну против России и Китая. В мирное время страны ОТГ получали бы еще больше бонусов, потому что расположены на перекрестке цивилизаций и торговых путей, но в кризисный период потребность к сотрудничеству не меньше.

США то и дело намекают Турции и Казахстану на то, что им надо бы присоединиться к антироссийским санкциям, что не стоит заниматься параллельным импортом с Россией и приближаться к Китаю. Только вместе эти страны могут противостоять внешнему давлению.

Саммит перед выборами

Из актуальных событий важно то, на что обратил внимание президент Узбекистана. "Ряд стран нашей Организации находится на пороге важных политических событий, в частности, выборов", - сказал Шавкат Мирзиеев, пожелав победы себе и Эрдогану. Речь идет о скорых выборах в Турции и референдуме об увеличении сроков президентства в Узбекистане.

Мирзиеев надеется, что он и Эрдоган смогут победить на этих голосованиях, и цели их совпадают. Стоит отметить, что при Мирзиееве Узбекистан активнее стал участвовать в тюркских вопросах. Да что там говорить, до 2019 года Узбекистан вообще не входил в эти структуры, а сейчас узбекский президент стремится выступить драйвером организации и предлагает новые инициативы, как бы компенсируя многолетнее отсутствие Ташкента в тюркском совете. Вклад Мирзиеева ценят в Анкаре, Эрдоган вручил ему орден дружбы.

Итоги саммита

Подводя итоги, можно сказать, что этот внеочередной саммит был демонстрацией солидарности тюркских стран с Турцией, пострадавшей от мощнейших землетрясений. Кроме того, любые такие встречи Эрдоган и Мирзиеев смогут записать в свой политический актив и поднять свои шансы перед решающими для них выборами. Что касается остальных стран, то они считают, что в турбулентном и опасном мире лучше держаться вместе, чтобы противостоять не только землетрясениям но и давлению извне.