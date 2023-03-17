Азербайджанцам пора вернуться в Ханкенди и Ходжалы 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коренное азербайджанское население в настоящее время возвращается в Карабах и Восточный Зангезур, предпринята попытка диалога с Ереваном по возвращению азербайджанских беженцев в Армению. Настало время и для обеспечения условий переселения карабахских азербайджанцев в Ханкенди и Ходжалы. Как это сделать, рассказали эксперты Фархад Мамедов и Игорь Коротченко.

В эти дни возвращение коренного азербайджанского населения в родные дома, откуда оно было изгнано на рубеже 80-90-х, вошло в новый этап сразу на двух направлениях. Во-первых, началось заселение села Талыш в Тертерском районе, куда накануне переехали 90 человек. Если прежде внутренне перемещенные граждане Азербайджана возвращались только в село Агалы в Зангиланском районе, на котором отрабатывалась практика реконструкции населенных пунктов и переселения, то теперь запущен процесс применения этого опыта в других освобожденных районах. В планах Баку – возвращение жителей Шуши и Агдама.

Во-вторых, неделю назад Община Западного Азербайджана обратилась к властям Армении с призывом обеспечить безопасные условия для возвращения на территорию бывшей АрмССР азербайджанцев, изгнанных оттуда еще в советское время. Ереван полностью отверг призыв Общины Западного Азербайджана, однако здесь важен факт, что азербайджанская сторона первой предложила диалог по восстановлению справедливости в отношении людей, пострадавших от армянского национализма. Как и по вопросу реинтеграции карабахских армян, Баку показывает нацеленность на мирное решение всех проблем, накопившихся за время армяно-азербайджанского конфликта 1988-2020 годов.

Возвращение в Ханкенди и Ходжалы

Но есть и третье направление, по которому движения пока нет, хотя оно ничуть не менее актуально, чем первые два: возвращение коренного населения на ту землю Азербайджана в Карабахском экономическом районе, что сегодня находится в зоне временного размещения российских миротворцев. Речь идет и о Ханкенди, и о Ходжалы, и о других городах, а также о 57 селах – все эти населенные пункты до тяжелейших событий Карабахской войны населяли азербайджанцы. Если люди уже переезжают на север Карабаха и на юг Восточного Зангезура и начата работа по возвращению азербайджанцев в Армению, значит, пора заняться и заселением законными жителями территории, где сегодня живут карабахские армяне.

У всякого человека есть право жить на родной земле, и азербайджанская община Карабаха должна вернуться во все места ее проживания без исключения. Как не раз подчеркивали власти Азербайджана, этот процесс будет осуществляться с соблюдением права на жизнь всего местного населения – и азербайджанского, и армянского. Карабахские армяне будут реинтегрированы в азербайджанское государство и общество, а внутренние переселенцы-азербайджанцы смогут снова жить на родине. Благодаря этому будет восстановлена нормальная, здоровая жизнь в Карабахе, где до конфликта все народы жили в мире. Совместное проживание карабахцев независимо от их национальности станет прочным фундаментом для стабильности Южного Кавказа.

Что мешает возвращению азербайджанцев в Ханкенди и Ходжалы?

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что основное препятствие для возвращения азербайджанского населения в родные дома в Ханкенди и Ходжалы составляет наличие боевиков из Армении в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе.

"Возвращение азербайджанцев на территорию Азербайджана, где временно расположены российские миротворцы, пока никак не регламентировано, в отличие от планового заселения других территорий. Главным препятствием для него являются остатки незаконных вооруженных формирований Армении на этой территории и отказ Армении выводить их из Карабаха. Так как есть эта угроза безопасности, надо сперва устранить ее либо путем переговоров, либо военным путем. Только после обеспечения безопасности станет возможным возвращение азербайджанцев и на эти территории", - пояснил он.

С ним согласился генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко. "Прежде всего для возвращения азербайджанской общины Карабаха в Ханкенди, Ходжалы и другие населенные пункты необходимо выполнить главное условие – вывести армянские вооруженные силы и воинские формирования сепаратистов с территории Карабаха", - сказал эксперт.

"Дело в том, что как минимум небезопасно возвращаться туда в условиях, когда там присутствуют вооруженные люди, исполненные ненависти к азербайджанскому государству и азербайджанскому народу. Очевидно, азербайджанцы будут возвращаться в эти города и села в рамках поэтапного процесса, который будет синхронизирован в том числе с реинтеграцией проживающих в Карабахе армян в правовое и политическое пространство Азербайджана", - прогнозирует Игорь Коротченко.

Возвращение азербайджанцев в Ханкенди и Ходжалы неизбежно

Эксперт "Валдая" обратил внимание, что совместное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе является обязательной составляющей мира на Южном Кавказе. "Это очень важно, и мы уверены, что это будет. У Азербайджана и азербайджанцев нет комплексов по поводу совместного проживания с армянами, поскольку мы не совершали этнических чисток против соседей. Да, были три десятка лет конфликта и взаимного недоверия. Но если мы не начнем мирный процесс, то совместное проживание никогда не состоится. А значит, нужно начинать контактировать", - призвал Фархад Мамедов.

"По мере возвращения азербайджанцев на эти территории контакты с армянами будут налаживаться естественным образом. Армяне проживают в Карабахе в основном в горной части, которая не может экономически существовать вне связи с другой горной и равнинной частями района, где проживают азербайджанцы. Не все будет легко, для полной нормализации отношений понадобится время, но эти контакты обязательно будут", - выразил уверенность директор Центра исследований Южного Кавказа.

"Процесс реинтеграции очень сложный, очень емкий и по диалоговому вопросу, и по тому, что армянам Карабаха нужно будет время, чтобы понять, какие права у них есть в составе Азербайджана. За 30 лет сформировалась отдельная правовая база азербайджанского государства, с которой им потребуется ознакомиться. Однако все это нужно когда-то начинать, чтобы через какое-то время можно было говорить о совместном проживании", - заключил Фархад Мамедов.

Азербайджан в праве вернуть население в Карабах

Игорь Коротченко, в свою очередь, подчеркнул, что власти Азербайджана имеют полное право вернуть жителей в зону временного размещения российских миротворцев. "Это территория Азербайджана. Карабахский конфликт завершен, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Точно так же, как возвращается азербайджанское население, например, в села Агалы и Талыш, которые раньше были под армянской оккупацией, этот процесс будет осуществляться и в той части Карабаха, где присутствует российский миротворческий контингент. Произойдет это не сегодня из-за армянских НВФ в Карабахе, но работать над процессом нужно", - резюмировал политический аналитик.

Иными словами, уже сейчас требуется создать условия для переезда карабахских азербайджанцев в Ханкенди, Ходжалы и другие города и села. Их возвращение является неизбежным событием, затягивание которого не принесет никаких позитивных результатов Еревану, стремящемуся как можно дальше отложить любые нормальные контакты и с Баку, и с азербайджанским народом. В Карабахе власти Армении продолжают поддерживать сепаратистский проект, тайно вооружать его и запрещать карабахским армянам мирный диалог с их законным руководством. Эти конфронтационные действия команды Никола Пашиняна необходимо остановить и перевести послевоенные процессы в исключительно мирное русло.