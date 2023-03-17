Опубликовано: 13:01, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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В ходе открытия таможенного поста "Ханоба" Россия и Азербайджан договорились о синхронизации таможенных процедур. Также планируется расширить двустороннее сотрудничество и в других сферах.

Открывшийся после реконструкции таможенный пост "Ханоба" на границе России и Азербайджана увеличит товарооборот между странами, заявил замглавы правительства Азербайджана Шахин Мустафаев на церемонии сдачи поста в эксплуатацию.

Он напомнил о высоком росте товарооборота между странами и работе по завершению транспортных проектов двух государств, которые, по его словам, очень важны. Мустафаев отметил, что пост сможет пропускать до 300 грузовиков и 1000 легковушек в сутки, добавив, что Баку продолжит взаимодействовать с Москвой по всем направлениям.

Торгово-экономическое сотрудничество

Далее зампремьера сообщил о синхронизации таможенных процедур между Азербайджаном и Россией. Как выразился Мустафаев, высокую роль в двустороннем сотрудничестве играет транспортный сектор. Приверженный Бакинской декларации, подписанной в сентябре 2022 года, Азербайджан продолжает реализовывать проекты с целью увеличения пропускной способности погранпунктов.

Кроме того, он анонсировал скорое завершение строительства четырехполосной автотрассы в 24 км между "Самуром" и "Ханобой". По его словам, работы завершатся через 2 месяца. Также он заявил о реконструкции железной дороги Баку – Ялама".

Также Мустафаев рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве. Как заявил замглавы правительства, в прошлом году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 24%, составив %3,7 млрд.

"Ханоба" – как образец развития сотрудничества России и Азербайджана

Как отметил зампремьера РФ Алексей Оверчук, принявший участие в открытии таможенного пункта, "Ханоба" станет примером и образцом для дальнейшего развития других погранпунктов, которые расположены как на территории Азербайджана, так и в России.

Он заявил, что в настоящее время Москва и Баку вышли далеко за рамки двустороннего сотрудничества, именно поэтому планируется расширения контактов в различных сферах. По словам замглавы кабмина РФ, планируется внедрять новые технологии в развитие пограничных пунктов и прорабатываться вопросы сотрудничества в области высоких технологий, что во многом положительно скажется на развитии коридора Север-Юг.