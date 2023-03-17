Первый ретрорейс в честь 100-летия "Аэрофлота" полетит в Сочи

Опубликовано: 12:53, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Аэрофлоту" 17 марта исполняется 100 лет. В честь юбилея компания организует за год семь ретрорейсов. Каждое направление - сюрприз. Первый такой самолет отправится в Сочи 20 марта.

Главный российский авиаперевозчик в честь своего столетия подготовил сюрприз для пассажиров - семь рейсов "Аэрофлота" в 2023 году будут ретро. Направления держатся в секрете, но первый ретрорейс уже известен: Москва-Сочи, 20 марта.

Путешественники смогут как в машине-времени перенестись в СССР, атмосфера путешествия будет соответствовать 78-80-м годам прошлого века. В духе того времени будет стиль, сервис на борту и другие детали.

За год авиакомпания совершит всего 7 уникальных ностальгических рейсов. Направления не называются заранее. Найти ретрорейс можно будет при покупке билета - на сайте "Аэрофлота" он будет отмечен специальной иконкой. Также каждый ретрорейс будет анонсироваться в телеграм-канале компании.

Известно, что первый "полет сквозь время" состоится в понедельник 20 марта. Полет будет проходить между Москвой и главным курортом России - Сочи.

Компания обещает, что пассажиры получат не только незабываемые впечатления, но и памятные сувенирные значки.

В конце года "Аэрофлот" разыграет приз среди ретро-путешественников, участие смогут принять только пассажиры, сохранившие посадочный талон и значок.