Эрдоган: страны ОТГ договорились развивать Срединный коридор

Опубликовано: 11:50, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Развитием Срединного коридора займутся тюркские государства, сообщил Эрдоган. Маршрут является надежной альтернативой. Также он заявил о важности, в том числе для стран Европы, Южного газового коридора.

Срединный коридор, также называемый Транскаспийский международный транспортный маршрут, будет развиваться, сообщил накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Коридор проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и следует по направлению к Европе.

Члены ОТГ договорились о развитии Срединного коридора, который зарекомендовал себя как надежную альтернативу, сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ОТГ в Анкаре.

Также на саммите обсуждалось сотрудничество в сфере энергетической безопасности и значение Южного газового коридора. Благодаря данному маршруту, ключевым элементом которого является TANAP, заметил президент Турции, тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергобезопасности стран Европы. Уже 16 лет идут стабильные поставки азербайджанский, казахстанской, туркменистанской нефти на мировые рынки по трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан, напомнил Эрдоган.