В Кабардино-Балкарии за этот год построят и обновят почти 150 соцобъектов

Опубликовано: 10:31, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти 150 социально значимых объектов построят и обновят в КБР в течение этого года, сообщил глава региона Казбек Коков. Он подчеркнул, что планируется возвести несколько десятков школ, медицинские и спортивные сооружения, а также дома культуры. Кроме того, будут обновлены 40 образовательных учреждений и поликлиник.

В 2023 году в Кабардино-Балкарии будет построено и обновлено почти 150 социально значимых объектов, сообщил руководитель республики Казбек Коков. Он подчеркнул, что масштабные работы будут осуществлены в рамках нацпроектов федеральных и государственных программ.

В частности, планируется построить онкодиспансер, новое здание первой поликлиники Нальчика, дворец творческой молодежи, 17 школ, спортивные объекты и дома культуры.

Кроме того, планируется выполнить капитальный ремонт четырех десятков учреждений образования и 8 поликлиник.

Глава республики акцентировал внимание на том, что в КБР продолжат ремонтировать и строить дороги и жилье, модернизировать коммунальную инфраструктуру, благоустраивать общественные и дворовые территории.

Коков заверил, что все намеченные целы будут выполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что власти КБР в нынешнем году хотят нарастить финансирование госпрограммы молодежной политики в 10 раз (до 250 млн рублей).