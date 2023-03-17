В Кабардино-Балкарии за этот год построят и обновят почти 150 соцобъектов

В 2023 году в Кабардино-Балкарии будет построено и обновлено почти 150 социально значимых объектов, сообщил руководитель республики Казбек Коков. Он подчеркнул, что масштабные работы будут осуществлены в рамках нацпроектов федеральных и государственных программ.
В частности, планируется построить онкодиспансер, новое здание первой поликлиники Нальчика, дворец творческой молодежи, 17 школ, спортивные объекты и дома культуры.
Кроме того, планируется выполнить капитальный ремонт четырех десятков учреждений образования и 8 поликлиник.
Глава республики акцентировал внимание на том, что в КБР продолжат ремонтировать и строить дороги и жилье, модернизировать коммунальную инфраструктуру, благоустраивать общественные и дворовые территории.
Коков заверил, что все намеченные целы будут выполнены.
Напомним, ранее сообщалось, что власти КБР в нынешнем году хотят нарастить финансирование госпрограммы молодежной политики в 10 раз (до 250 млн рублей).