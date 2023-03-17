Россиянам замерили уровень тревожности

Опубликовано: 10:20, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уровень тревожности россиян за прошедшую неделю составил 49%. При этом индекс удовлетворенности жизнью вырос на 15% по сравнению с аналогичными показателями 2022 года

Согласно социологическому опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 49%. Свое состояние как «спокойное» оценили 45% граждан. Затруднения с ответом возникли у 5% россиян.

Опрос проводился с 10 по 12 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Участниками исследования стало около 1,5 тысяч респондентов. Уровень статпогрешности не превышает 3,6%.

Насколько россияне удовлетворены жизнью

В свою очередь, опрос ВЦИОМ, посвященный социальному самочувствию россиян в 2022-2023 годах, выявил, что в январе более половины участников исследования ответили, что в целом их устраивает жизнь, которую они ведут (58%).

За год эта доля продемонстрировала рост на 10 процентных пунктов, по отношению к аналогичному показателю 2022 года, когда жизнью были удовлетворены 48% опрошенных.

Нейтральную оценку дали 24% респондентов. По их словам, в жизни есть как позитивные, так и негативные моменты. Наиболее малочисленной группой остаются те, кто недоволен своей жизнью. В январе 2023 года недовольных было 17%, в начале 2022 – 24%.

В исследовании отмечается, что повышение показателей уровня удовлетворенности жизнью граждан РФ пришелся на первое полугодие прошлого года. Так, в феврале он вырос с 48% до 55%, в марте – до 61%.

На максимальные значения годовой максимум индекса удовлетворенности жизнью вышел в марте, составив 72%. Несмотря на просадку в январе 2023 года (65%) годовой прирост составил 15%.