Опубликовано: 10:12, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Железные дороги Азербайджана в связи с Новрузом назначают дополнительные поезда по популярным направлениям. Чаще поезда будут ходить между Баку, Габалой, Агстафой.

Стало известно, как "Азербайджанские железные дороги" будут работать в предстоящие праздники, связанные с Новрузом.

Для удовлетворения большого спроса на поездки в длинные праздники по случаю Новруза АЖД по четным 20, 22 и 24 марта пустит дополнительные поезда из Баку в Габалу. Поезда будут выходить и азербайджанской столицы утром, в 8.00 и прибывать на место в 11.20. В обратном направлении доппоезда будут ходить по вечерам 21, 23 и 25 марта. В пути пассажиры будут с 19.00 до 22.20.

Кроме того, в честь Новруза будут ходить дополнительные поезда в Агстафу: 18 марта отправление с Бакинского железнодорожного вокзала в 08.25, 08.45 и в 17.00. Утренние поезда будут также ходить на направлении 19 и 20 марта. Поездка из Баку в Агстафу составит около пяти часов.