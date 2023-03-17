Опубликовано: 8:18, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запад работает над блокировкой расследования по «Северным потокам», заявила председатель СФ. Она исключила версию о вмешательстве украинской стороны. Взрыв был организован теми, для кого это выгодно.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что западное руководство ведет тотальную работу по блокировке объективного расследования происшествия на «Северных потоках».

По ее словам, версия о подрыве газопровода украинскими «активистами» была вброшена для того, чтобы отвлечь общественность от истинных организаторов взрыва.

В этой связи Матвиенко подчеркнула, что столь сложная операция, каковой был подрыв газопроводов не могли совершить на любительском уровне.

«Просто настолько очевидный фейк, что он не требует опровержения… Я говорю, что это государственный террористический акт. Потому что подорвать газопровод в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно» - сказала Матвиенко.

Далее председатель СФ заявила о том, что в подрыве замешаны те, кому выгодно разрушения мощнейшей инфраструктуры по поставке природного газа в Европу.