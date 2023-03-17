Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что западное руководство ведет тотальную работу по блокировке объективного расследования происшествия на «Северных потоках».
По ее словам, версия о подрыве газопровода украинскими «активистами» была вброшена для того, чтобы отвлечь общественность от истинных организаторов взрыва.
В этой связи Матвиенко подчеркнула, что столь сложная операция, каковой был подрыв газопроводов не могли совершить на любительском уровне.
«Просто настолько очевидный фейк, что он не требует опровержения… Я говорю, что это государственный террористический акт. Потому что подорвать газопровод в центре Балтийского моря без согласования с главами государств невозможно» - сказала Матвиенко.
Далее председатель СФ заявила о том, что в подрыве замешаны те, кому выгодно разрушения мощнейшей инфраструктуры по поставке природного газа в Европу.