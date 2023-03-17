Доллар демонстрирует стабильность на открытии торгов

Опубликовано: 7:58, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара на открытии Мосбиржи не изменился, сохранив позиции 76,4 рубля. Евро подорожал до 81,52 рубля.

На утренних торгах Московской биржи курс доллара к рублю остался на ценовых позициях аналогичных закрытию предыдущих торгов и составил 76,4 рубля. Также прежним остался курс юаня, составляющий 11,09 рубля.

Европейская валюта выросла на 34 копейки, до 81,52 рубля.

Как изменится курс доллара через неделю?

Согласно прогнозам, курс американской валюты через неделю составит 77,71 рублей. Минимальные позиции – 76,62 рублей, максимальные – 78,80 рублей.

Соответственно предполагается, что за неделю курс вырастет относительно нынешних показателей.