Европа протестует вместе с Израилем 

Опубликовано: 6:45, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле прошел «День эскалации сопротивления правовой революции». В этот день на улицы Израиля и некоторых стран Европ вышли тысячи несогласных с реформой судебной системы, которую пытается провести Нетаньяху

Тысячи людей в Изариле и европейских странах вышли на улицы, вступая против правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и проводимой им реформы судебной системы.

Начиная с утра в разных районах Тель-Авива проходили акции протеста разного масштаба: некоторые групп протестующих прошли шествиями по крупным улицам на востоке города. Также прошел пикет у здания консульства США в Тель-Авиве. Местами участники акции пытались перекрыть автодороги.

Европа протестует в связи с правовой революцией в Израиле

Акции протеста в рамках Дня противодействия реформе суда прошли и в Берлине, где накануне – рамках официального визита – Нетаньяху провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Также протесты были зафиксированы и в других странах Европы, в том Числе Англии и Испании.

Нетаньяху объяснил Шольцу ситуацию с протестами в Израиле

В ходе выступления на совместной пресс-конференции с Шольцем Нетаньяху заявил о том, что «Израиль – это страна с либеральной демократией и останется таковой».

По его словам, цель судебной реформы – уравновесить власть. «Когда это будет достигнуто, у нас будет баланс, который существует в других странах» – заверил он.

Альтернатива президента Израиля

В среду, 15 марта президент Израиля Ицхак Герцог представил свой план проведения реформы суда в стране. По его словам, проект носит компромиссный характер и призван учитывать мнения всех сторон конфликта.

В свою очередь, коалиция Нетаньяху отвергла предложение Герцога, мотивировав это тем, что проект не позволяет достичь желаемого баланса между ветвями власти.

Мнение оппозиции относительно плана президента Израиля

По словам лидера оппозиции, Бенни Ганца, несмотря на то, что «проект не идеален, он реалистичен». В этой связи Ганц призвал сторонников сплотиться, а премьер министра и его коалицию – «взглянуть на реальность и остановиться».

«В том случае, если переворот режима пройдет, Израиль не будет либеральной демократией - это будет едва ли демократия» – подчеркнул он.