Что посмотреть на Шри-Ланке

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оправившаяся после экономического кризиса и политической нестабильности Шри-Ланка планирует начать кампанию по продвижению туризма с апреля. Представители сферы туризма сокрушаются, что ситуация в стране наладилась уже прошлым летом, но во всем мире, за исключением России и Индии, об этом пока не знают.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что слетать на отдых в Шри-Ланку станет проще.

Почему пора лететь

Кроме россиян и индийцев Шри-Ланка намерена привлечь туристов из Великобритании, Европы, США, стран Персидского залива и Австралии. Так что в этом году самое время слетать на этот экзотический остров, пока он снова не стал излишне популярным направлением и не подросли цены. Многие уже воспользовались этим шансом: в новогодние праздники доля россиян среди международных туристов, прилетевших на Шри-Ланку отдыхать, оказалась самой высокой - 28%. В Коломбо можно улететь тремя российскими авиакомпаниями, а число рейсов в неделю выросло до 21.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виза

Для посещения Шри-Ланки не требуются сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Визу на 30 дней можно оформить заранее самостоятельно онлайн за $50 (нужна карта иностранного банка) или через турагенство ($60), также ее можно получить прямо в аэропорту за те же $60. Но если успеть до 25 июня 2023 года, можно оформить визу онлайн на 180 дней вместо 30 за $50.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пять причин посетить Шри-Ланку:

низкие цены

удивительная природа и прекрасные пляжи

отличные условия для водных видов спорта

экотуризм

восемь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Изучите прогноз погоды на курортах Шри-Ланки, в зависимости от сезона отдых будет комфортнее в разных частях острова. Но в целом с декабря по июнь хорошо везде, потом начинается низкий сезон, за исключением августа, когда погода дает туристам передышку от дождей и сильного ветра.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться на Шри-Ланке

Крепость Сигирия

Возвышаясь над равнинами, древняя крепость Сигирия ("львиная скала") производит невероятное впечатление. Крутой подъем продолжительностью около часа приведет вас к вершине с руинами крепости, неизвестной европейцам до XX века. Теперь это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекающий множество туристов. После подъема по крутой вырубленной в скале лестнице, окаймленной парой огромных львиных лап, вы найдете руины древнего города и ландшафтные сады, которые датируются V веком.

Галле

Атмосферный Галле - старейший город Шри-Ланки. Этот исторический торговый порт и сегодня представляет собой оживленный центр арабской и европейской культуры. Прогуляйтесь по мощеным улицам с галереями, магазинами и ресторанами, а потом посетите голландский форт XVII века, один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе можно полюбоваться сочетанием мечетей, церквей и голландской колониальной архитектуры. Путешествие на Шри-Ланку будет неполным без морской поездки с наблюдением за китами и дельфинами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Канди

На востоке Шри-Ланки находится крупный город Канди с оживленными улицами, священными храмами и колониальной архитектурой. В городе стоит знаменитый Храм Священного зуба Будды, в котором, по легенде, и хранится тот самый зуб. Стоит обязательно посетить Королевский ботанический сад Перадения, который находится рядом с городом.

Удавалаве

Национальный парк Удавалаве известен тем, что во время сафари здесь можно увидеть множество диких азиатских слонов в их естественной среде обитания. Здесь бывает меньше туристов, чем в расположенном неподалеку национальном парке Яла. Помимо слонов, обратите внимание на крокодилов, водяных буйволов и медведей. Там же можно увидеть даже леопарда. Обширный водоем парка привлекает более 100 видов птиц, включая орланов, аистов и пеликанов. Можно посетить приют для осиротевших слонят, за которыми ухаживают перед тем, как выпустить обратно в дикую природу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Храм Дамбулла

Сходите пещерный храмовый комплекс Дамбулла, где получасовая прогулка приведет вас к системе из пяти пещер с изображениями и скульптурами Будды возрастом две тысячи лет. Многие статуи покрыты золотом, из-за чего и сам храм прозвали "золотым". Это самый крупный такой храм в Южной Азии, его строительство датируется I веком до нашей эры.

Чайная страна

Один из лучших способов познакомиться со страной это трехчасовое путешествие на поезде из Канди до Нувары Элии по горным перевалам среди чайных плантаций, водопадов и джунглей. По мере подъема в горную часть страны климат становится более прохладным и умеренным. Шри-Ланка зарекомендовала себя как крупного экспортера чая еще в XIX веке, и теперь цейлонский чай знаменит на весь мир. В Нувара Элия сходите на экскурсию по чайной фабрике и плантациям, где вы сможете понаблюдать за технологиями обработки чайного листа и насладиться чашечкой чая в конце.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пассикуда

Живописная приморская деревня Пассикуда находится на восточном побережье Шри-Ланки примерно в 32 км от города Баттикалоа. Утопающий в пальмах курорт защищен от волн Индийского океана коралловым рифом, привлекающим стаи рыбок. Возьмите напрокат снаряжение и обучитесь основам дайвинга. Также можно насладиться сноркелингом, парусным спортом и каякингом.