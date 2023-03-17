К началу XX века азербайджанская литература испытывала российское и европейское влияние. Произведения западных драматургов переводили на азербайджанский язык и ставили на сцене. Правда, исследователи говорят, что азербайджанские авторы воспринимали только те особенности Запада, которые согласовывались с их национальными традициями.

Ранее "Вестник Кавказа" писал об азербайджанских литературных классиках XIX столетия.

Джалил Мамедкулизаде (1866-1932)

С этим писателем часто ассоциируют персонажа восточного фольклора Моллу Насреддина. Именно в честь последнего был назван сатирический журнал, автором и редактором которого стал Джалил Мамедкулизаде.

Мамедкулизаде родился в Нахчывне. Дед его был каменщиком, выходцем из Южного Азербайджана, который приехав в Нахчыван, завел семью и остался в тех краях. Юный Джалил Мамедкулизаде учился в медресе у нескольких мулл, после чего был зачислен в Горийскую (или Закавказскую) учительскую семинарию, где изучали педагогику, рисование, азербайджанский и русский языки, каллиграфию. Большое внимание уделялось литературе. Семинаристы знакомились не только с творчеством азербайджанских и русских авторов, но и с работами мировых классиков.

В этой семинарии в разное время учились Узеир Гаджибеков и Нариман Нариманов. После выпуска из семинарии Мамедкулизаде несколько лет преподавал в школах, тогда же начал писать свои первые литературные работы. Переехав в Тифлис он начал работу в редакции газеты "Шарги-рус", где он публиковал свои рассказы, статьи, фельетоны и переводы. Также работы Мамедкулизаде публиковались в газете "Каспий".

В 1906 году автор добился разрешения на открытие сатирического журнала "Молла Насреддин", который выходил в течение 25 лет и внес огромный вклад не только в историю литературы, но и журналистики и общественной мысли. Журнал критиковал недостатки и пороки, царившие в обществе того времени, а также оказал влияние на развитие критического реализма в литературе Азербайджана. Язык журнала был очень доступным, например, авторы использовали карикатуры и фельетоны, чтобы донести свои идеи до читателей. Издание пользовалось большой популярностью. Одним из постоянных авторов "Моллы Насреддина" был Мирза Алекпер Сабир.

Перу Джалила Мамедкулизаде принадлежат "События в селении Данабаш", "Игра в кишмиш", "Чайный сервиз", "Конституция в Иране", "Почтовый ящик", пьеса "Мертвецы". В пьесе "Книга моей матери" автор поднимает проблему иностранных заимствований в азербайджанском языке, которые активно критиковал.

Гусейн Джавид (1882-1941)

Гусейн Джавид (при рождении – Гусейн Расизаде) также родился в Нахчыване. Сначала он учился в моллахане, впоследствии перешел в школу Мухаммеда Таги Сидги, окончив которую продолжил образование в Тебризе. Там он занимался арабским и персидским языками, изучал восточную философию и литературу. Затем поступил в Стамбульский университет, а после возвращения в Азербайджан преподавал в школах азербайджанский язык и историю литературы.

В 1906 году в журнале "Фиюзат" напечатали первое стихотворение Гусейна Джавида. В 1913 году был издан сборник его произведений, который получил название "Минувшие дни", а в 1917 году второй сборник - "Весенняя роса". Некоторые исследователи считают Джавида самым авторитетным из авторов азербайджанской литературы и называют "прославленным поэтом Кавказа", последователем Физули.

Джавид также считается одним из основоположников романтизма в литературе Азербайджана. Он писал как стихи, так и трагедии и драмы, критикуя недостатки и проблемы своего времени, поднимая вопросы гуманизма и человеколюбия, положения бедняков. Герои Джавида переживали тяжелые периоды в быту и в семье, выступали против несправедливости и произвола. Автор оставил после себя более десятка драматургических произведений, одними из которых являются "Мать", "Шейх Санан", "Дьявол", "Пророк", "Князь".

В 1938 году Гусейн Джавид был арестован и отправлен в ссылку, где и умер. По инициативе Гейдара Алиева в 1982 году, в год 100-летия автора, тело Джавида было перезахоронено в Азербайджане.