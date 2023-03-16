Наурыз отпразднуют этнофестивалем в этноауле в Шымкенте

Опубликовано: 22:42, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Наурыз - один из самых любимых восточных праздников - отметят в Шымкенте грандиозным этнофестивалем Great Qazaq Games. Специально для него в городе строят этноаул из 170 юрт.

К Наурызу в Шымкенте появится большой праздничный этноаул - уже идут работы по его постройке, сообщает 24.kz.

На 25 гектарах будет открыто 170 юрт. В ближайшее время в этноауле состоится этнический фестиваль Great Qazaq Games. Однако после Наурыза его история не окончится - в этноауле всегда будут рады видеть тех, кто любит и ценит национальные традиции.

Этнофестиваль

Организаторы ожидают, что на праздник соберутся свыше 20 тыс гостей.

Для зрителей подготовлена насыщенная программа, включающая несколько необычных состязаний. Так, участники соревнований по блюдам национальной кухни приготовят 2,5 тыс л традиционного праздничного супа Наурыз коже.

Будет на что посмотреть и любителям спорта - организаторы запланировали турниры по кокпару (всадники отбирают у команды соперников тушу козла) и байге (скачки по пересеченной местности). Выберут лучших стрелки из лука и борцы.

Для тех, кто предпочитает искусство, пройдут соревнования акынов (певец, поэт и импровизатор), кюйши (исполнитель народных инструментальных пьес), жырау (народный поэт и певец), а также танцоров.

Кроме того, определят победителей и в категории "Национальная одежда".

Гости

Предполагается, что на фестиваль в Шымкент приедут участники не только со всего Казахстана, но и из ряда зарубежных стран. В управлении туризма заверили, что гостиницы на время Наурыза уже забронированы почти на 100%.