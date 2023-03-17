Морской порт Ростова станет глубже 

Опубликовано: 2:32, 17 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Донские власти в текущем году углубят Ростовский морской торговый порт – это позволит обеспечить бесперебойное судоходство и работу с судами большей грузоподъемности, а значит, вырастет и грузооборот ростовской гавани.

Азовский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорта" (РМП) в текущем 2023 году планирует провести углубление дна гавани, в ней будет извлечено 1,1 млн кубометров грунта, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

На Таганрогском подходном канале объем дноуглубления составит 952 тыс кубометров, а на Азово-Донском морском канале - 215 тыс кубометров, передает "Интерфакс".

Углублять дно будут с помощью портовых земснарядов "Кубань-2" и "Днестр", также к работе привлекут технику сторонней организации. Начнутся работы уже в марте и продолжатся по ноябрь.

Новый рельеф дна акватории морского порта Азов позволит обеспечить навигационные глубины, необходимые для бесперебойного судоходства, а также позволит гавани принимать более крупнотоннажные суда, а значит – нарастить товарооборот.

Напомним, сейчас Ростовский морской торговый порт – это 56 причалов у причальной стенки длиной почти 10 км (9 350,95 м), его грузовые терминалы способны пропускать через себя 17 917,2 тыс тонн грузов в год. Есть возможность существенно нарастить его грузооборот, но этому мешают максимальные габариты принимаемых судов: они составляют 4,1м/142м/18м по осадке, длине и ширине. По грузообороту порт входит в десять-пятнадцать крупнейших морских портов России.