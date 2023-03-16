ООН держит в секрете срок продления зерновой сделки

Опубликовано: 20:54, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступает за то, чтобы зерновая сделка выполнялась и была в дальнейшем пролонгирована, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. При этом он не уточнил, на сколько дней в ООН считают соглашение продленным.

Генеральный секретарь ООН заинтересован в том, чтобы зерновое соглашение, срок действия которого истекает в эту субботу, выполнялось и было в дальнейшем продлено. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, Антониу Гутерриш выступает за целостность сделки, которая чрезвычайна важна для продовольственной безопасности всего мира.

При этом Дюжаррик ничего не сказал о том, на какой срок в ООН считают соглашение продленным, но напомнил, что сама процедура продления прописана в исходном документе.

Помимо этого, представитель всемирной организации отметил, что генсек продолжает работать над устранением препятствий, мешающих экспорту российских удобрений и зерна.

Напомним, впервые зерновая сделка была заключена летом 2022 года, а осенью было принято решение продлить ее на 120 дней. Не так давно в Турции сообщили, что участники соглашения ведут переговоры о ее продлении еще на 120 дней. В то же время в МИД России отметили, что готовы пролонгировать сделку лишь на два месяца.