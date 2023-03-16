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Торнадо и ливни накроют курорт в Турции

Торнадо и ливни накроют курорт в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курортная Аланья уже сегодня может оказаться во власти непогоды. Синоптики предупреждают о ливнях, торнадо, подъеме уровня воды в реках, граде, снеге. Также будет дуть сильный ветер.

Популярный курорт Аланья в Турции вскоре может накрыть стихия, власти города предупреждают местных жителей и туристов.

Начиная со второй половины дня четверга в Аланье ожидаются ливни с градом, сильный ветер и вызванные им торнадо. Следствием обильных осадков могут стать паводки - в реках поднимется вода, могут образовываться селевые потоки. Кроме того, жителей просят быть бдительными и острожными из-за возможного гололеда.

В горных районах стихия проявит себя мощным снегопадом, информирует мэрия курорта.

Напомним, две турецкие провинции в среду пострадали от наводнения, погибли в Турции при наводнении 15 человек. Пострадавшие Шанлыурфа и Адыяман находятся в 700-800 км от Аланьи.

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