Опубликовано: 21:04, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортная Аланья уже сегодня может оказаться во власти непогоды. Синоптики предупреждают о ливнях, торнадо, подъеме уровня воды в реках, граде, снеге. Также будет дуть сильный ветер.

Популярный курорт Аланья в Турции вскоре может накрыть стихия, власти города предупреждают местных жителей и туристов.

Начиная со второй половины дня четверга в Аланье ожидаются ливни с градом, сильный ветер и вызванные им торнадо. Следствием обильных осадков могут стать паводки - в реках поднимется вода, могут образовываться селевые потоки. Кроме того, жителей просят быть бдительными и острожными из-за возможного гололеда.

В горных районах стихия проявит себя мощным снегопадом, информирует мэрия курорта.

Напомним, две турецкие провинции в среду пострадали от наводнения, погибли в Турции при наводнении 15 человек. Пострадавшие Шанлыурфа и Адыяман находятся в 700-800 км от Аланьи.