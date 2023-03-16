Железнодорожный грузооборот Дагестана с Азербайджаном вырос в два раза

Опубликовано: 20:34, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузооборот Дагестана с Азербайджаном по железной дороге вырос в два раза. В первую очередь речь идет о перевозке зерна, муки, стройматериалов и нефтепродуктов. Всего за прошлый год было отгружено примерно 7,5 млн тонн груза.

С лета 2022 года железнодорожный грузооборот Дагестана и Азербайджана вырос вдвое, сообщили в филиале ОАЭ "РЖД" - махачкалинского агентства фирменного транспортного обслуживания.

Начальник филиала Арсен Уруджев акцентировал внимание на том, что это стало возможным благодаря отмене ограничений на ночное движение поездов, действовавших в Дагестане после серии терактов, произошедшей в 2011 году.

Он уточнил, что речь идет о поставках грузов из центральной части России в Иран и соседние с ним страны транзитом через Дагестан и Азербайджан.

Глава филиала обратил внимание на то, что востребованность данного направления увеличилась в феврале того года. Прежде всего по железной дороге сейчас доставляются зерно, мука, стройматериалы и нефтепродукты, уточнил он.

Уруджев подчеркнул, что в общей сложности в 2022 году отгрузили примерно 7,5 млн тонн груза. При этом он ожидает, что в этом году грузооборот республики с Азербайджаном продолжит расти.

Напомним, в конце февраля стало известно, что в 2023 году российские и азербайджанские землевладельцы намерены нарастить товарообмен своей продукцией. В первую очередь речь идет о растениеводстве, субпродуктах, животноводческой и рыбной промышленности.