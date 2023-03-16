Опубликовано: 19:34, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России МРОТ в 2024 году будет дополнительно повышен на 10%. Такое поручение дал правительству Путин. В 2023 году минимальная зарплата составляет чуть более 16 тысяч рублей.

Дополнительно повысить на 10% минимальный размер оплаты труда в России с нового года поручил президент Владимир Путин.

Из поручения следует, что должно быть обеспечено дополнительное повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 10%.

Ответственный за исполнение - глава кабмина Михаил Мишустин. Доложить об исполнении поручения ему необходимо не позднее 15 декабря.

Поручение Путина правительству опубликовано сегодня на сайте Кремля.

МРОТ ежегодно устанавливается в размере не ниже прожиточного минимума, он един для всех российских регионов.

В 2023 году МРОТ в России равен 16 242 рублям, это на 6,3% больше, чем в прошлом году.

В конце 2022 года в Минтруде сообщили, что рост номинальной зарплаты в стране составил около 11,5% и оказался ниже инфляции. По данным Росстата, инфляция в России в 2022 года составила почти 12%.

Отметим, что уровень зарплат в России традиционно очень разнится от региона к региону. Самыми высокими зарплатами в стране славится Чукотка. Самые скромные зарплаты получают работники в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа.