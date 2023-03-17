Азербайджанская молодежная организация России в рамках ”Новруз АМОР” провела ETHNO FASHION AMOR - этнопоказ весенней коллекции одежды с праздничным орнаментом от азербайджанских дизайнеров Гамиды Меликовой, Наргиз Шахбази, Алии Алиевой, Фатимы Аллахвердиевой и Натаван Алиевой.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, как Новруз отпразднуют в Москве.

Ежегодно в марте по всему миру представители тюркских и иранских народов отмечают Новруз - главный праздник весны. В переводе с персидского языка слово Новруз означает "новый день". Он знаменует возрождение человека и природы и считается одним из самых древних и веселых праздников в истории. В первый весенний месяц в Москве традиционно проводятся мероприятия, посвященные Новрузу.

Праздничный вечер открыл председатель АМОР Джейхун Гусейнов:

Все, кто знаком с деятельностью АМОР, знают, что в 2009 году наша организация была создана по инициативе нашего почетного председателя Лейлы ханум Алиевой. Одна из целей нашей организации - сохранение и популяризация азербайджанских культурных ценностей и исторического наследия. Сегодняшнее мероприятие - прямое тому доказательство.

Генеральный директор Союза культурных центров Восточного административного округа Москвы Александр Москалев:

Для народов России и Азербайджана, для братских народов, связанных крепкими культурными и историческими узами, важно как можно больше узнавать друг о друге. Особенно это важно, наверное, для молодого поколения. Мне очень приятно, что сегодня здесь столько молодых, столько прекрасных лиц. В Москве очень много мест, где древняя культура азербайджанского народа продвигается, транслируется, доносится до москвичей, до россиян. Это замечательно и побольше бы таких примеров.

Гостям вечера рассказали об истории Азербайджана и символах древнего праздника весны и угостили традиционными сладостями, а звуки азербайджанского мугама полностью погрузили в атмосферу Новруза.

Председатель АМОР Джейхун Гусейнов поздравил всех с праздником весны

Это праздник просвещения, новизны, новой жизни, обновления. Пусть этот Новруз принесет только светлые, благие, позитивные эмоции и все самое хорошее.