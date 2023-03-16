На сколько уже подорожали туры в Сочи, Анапу, Геленджик?

Опубликовано: 19:11, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На данный момент путевки на популярные черноморские курорты на лето подорожали на 12-18%. Туроператоры предупреждают: основной рост цен на туры на Кубань впереди.

На середину марта цены на летние туры в Сочи, Анапу и Геленджик превышают прошлогодние на 12-18%, рост цен с приближением высокого сезона продолжится.

Сейчас ночь в отеле в Сочи в среднем обойдется в 3,6 тыс рублей, в Геленджике – в 3,5 тыс рублей, в Анапе – 3 тыс рублей. Как рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, цены на отдых в Сочи на лето 2023 года подорожали на 12%, отдых в Геленджике стал дороже на 18%, в Анапе стоимость отдыха поднялась на данный момент на 16%.

Эксперт уточнил, что в настоящее время продано менее 15% мест в отелях на лето. Основной спрос, как и основной рост цен, еще впереди. При этом в начале 2023 года спрос на летний отдых на Черное море оказался примерно на 50% выше показателей начала прошлого года, а январь стал рекордным по продажам - опытные туристы спешат забронировать действительно комфортные гостиницы.

Курорты Кубани россияне выбирают не только для летнего отдыха: Сочи и Анапа пользовались спросом и на февральские праздники, и на 8 марта.