Водитель в Дагестане погиб под грудой кирпичей

Опубликовано: 18:07, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несчастный случай произошел сегодня на трассе в Дагестане. Кирпичи выпали из грузовика и убили проезжавшего мимо водителя. Он скончался в больнице от тяжких травм.

Кирпичи убили 57-летнего мужчину в Дагестане в результате инцидента на автодороге.

Из движущегося грузовика "МАЗ" посыпались кирпичи, они побили двигавшийся во встречном направлении автомобиль "ГАЗ-3302". За рулем "Газели" был местный житель, в результате инцидента он получил тяжкие травмы. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось, он погиб.

ДТП произошло днем 16 марта на федеральной трассе "Астрахань – Махачкала", информирует МВД Дагестана.

Ранее в дагестанском селе сообщили о другом ДТП: нарушитель сбил полицейского и скрылся. Правоохранитель был госпитализирован, злоумышленника задержали.