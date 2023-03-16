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Водитель в Дагестане погиб под грудой кирпичей

Водитель в Дагестане погиб под грудой кирпичей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несчастный случай произошел сегодня на трассе в Дагестане. Кирпичи выпали из грузовика и убили проезжавшего мимо водителя. Он скончался в больнице от тяжких травм.

Кирпичи убили 57-летнего мужчину в Дагестане в результате инцидента на автодороге.

Из движущегося грузовика "МАЗ" посыпались кирпичи, они побили двигавшийся во встречном направлении автомобиль "ГАЗ-3302". За рулем "Газели" был местный житель, в результате инцидента он получил тяжкие травмы. Пострадавшего доставили в  больницу, но спасти мужчину не удалось, он погиб.

ДТП произошло днем 16 марта на федеральной трассе "Астрахань – Махачкала", информирует МВД Дагестана.

Ранее в дагестанском селе сообщили о другом ДТП: нарушитель сбил полицейского и скрылся. Правоохранитель был госпитализирован, злоумышленника задержали.

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