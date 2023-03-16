Опубликовано: 17:24, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лавина убила россиянина на горнолыжном курорте в Швейцарии. Лавина сошла 15 марта, за пределами лыжных трасс. Погиб 58-летний турист из России.

Российский граждан, катаясь на лыжах в Швейцарии, был погребен лавиной. Мужчина погиб.

Накануне на швейцарском горнолыжном курорте в коммуне Нанда сошла лавина, в результате погиб один лыжник. Личность установлена, им оказался 58-летний гражданин РФ.

В полиции кантона Вале уточнили, что крупная лавина сошла в среду в Нанде за пределами горнолыжных трасс в районе полудня. Была оперативно начата крупная спасательная операция, в поисках были задействованы 8 вертолетов. Спасатели установили, что один человек, россиянин, стал жертвой стихийного бедствия.

По данному факту ведется расследование.

Ранее на этой неделе на российском горнолыжном курорте "Домбай" в КЧР для обеспечения безопасности туристов принудительно спустили три лавины. Они угрожали отдыхающим, катающимся на трассах "Югославка" и "Лесная".