"Точка Кипения". Кирилл Привалов. Демократия по-французски.

Опубликовано: 17:17, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Журналист Эльмар Гусейнов и журналист-международник, писатель, публицист и преподаватель Кирилл Привалов поговорили о Франции и её внутренних проблемах.

На днях власти Франции запретили коренному населению Корсики общаться в госучреждениях и вести делопроизводство на родном корсиканском языке. Подробнее об этом.

В рамках передачи "Точка кипения" журналист Эльмар Гусейнов побеседовал с журналистом-международником, писателем, публицистом и преподавателем Кириллом Приваловым об особенностях французской политики и понимания руководством Франции принципов демократии, а также подняли тему сепаратистких движений внутри страны.