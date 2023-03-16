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"Точка Кипения". Кирилл Привалов. Демократия по-французски.

Журналист Эльмар Гусейнов и журналист-международник, писатель, публицист и преподаватель Кирилл Привалов поговорили о Франции и её внутренних проблемах.

На днях власти Франции запретили коренному населению Корсики общаться в госучреждениях и вести делопроизводство на родном корсиканском языке. Подробнее об этом.

В рамках передачи "Точка кипения" журналист Эльмар Гусейнов побеседовал с журналистом-международником, писателем, публицистом и преподавателем Кириллом Приваловым об особенностях французской политики и понимания руководством Франции принципов демократии, а также подняли тему сепаратистких движений внутри страны.

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