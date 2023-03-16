Мирзоян все-таки едет в Москву

Опубликовано: 16:50, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД РФ

Глава МИД Армении через несколько дней совершит визит в Москву. На 20 марта запланированы его переговоры с Сергеем Лавровым, рассказала Мария Захарова.

Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Армении 20 марта, она состоится в Москве в рамках рабочего визита армянского дипломата, сообщила Мария Захарова.

О чем поговорят Лавров и Мирзоян

По ее словам, на повестке переговоров Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна меры, которые необходимо предпринять для развития сотрудничества Москвы и Еревана и усиления взаимодействия в рамках таких организаций, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Дипломат подчеркнула, что основной темой беседы станет ситуация в регионе, в частности, такие ее аспекты, как положение в Лачинском коридоре и выполнение трехсторонних заявлений лидеров РФ, АР и РА.

"Мы рассчитываем, что предстоящая встреча будет способствовать совершенствованию качества диалога с Ереваном, а также работать на укрепление безопасности и стабильности на Южном Кавказе"

— Мария Захарова

Визит Мирзояна в Россию анонсировал 14 марта премьер-министр Армении. Тогда, комментируя слова Никола Пашиняна, представитель МИД РФ сказала, что "визит прорабатывается".

Встреча в Индии

Предыдущая очная встреча министров прошла в Нью-Дели на полях конференции "Диалог Райсина". Она была организована в закрытом от прессы режиме.

До этого, 23 декабря, Мирзоян отказался приезжать в Москву на трехстороннюю встречу с участием Джейхуна Байрамова. Никол Пашинян пояснил, что дипломата не пустили в Москву обстоятельства буквально "жизненной необходимости".

Однако накануне армянские СМИ сообщили, что в эти дни министр брал в ипотеку новый дом - его подпись стоит под договором с банком, который был заключен как раз 23 декабря. Эта же дата проставлена в кадастровых документах.