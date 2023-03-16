Саудовская Аравия и Иран отказались воевать

Опубликовано: 16:47, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эр-Рияд и Тегеран договорились не вступать во взаимные военное противостояние, и не шпионить друг за другом. Также сторон пришли к взаимопониманию относительно ситуации вокруг Йемена. Возможность возвращения СВПД не обсуждалась

Саудовская Аравия и Иран взяли на себя обязательство в области обороны и безопасности для того, чтобы избежать взаимной военной агрессии.

Стороны пришли к договоренности не вступать в военное противостояние друг с другом, а также не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против интересов друг друга.

Кроме того, официальный Эр-Рияд дал обязательство не предоставлять территорию третьим странам для нападения на Иран. Об этом заявил высокопоставленный представитель Саудовской Аравии.

Помимо этого, он отметил, что стороны пришли к взаимопониманию относительно урегулирования конфликта в Йемене. При этом источник в Саудовской Аравии отметил, что стороны не поднимали проблему возвращения к СВПД.