Вечер «ETHNO FASHION AMOR» прошёл в Москве

Опубликовано: 16:42, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Ежегодно в марте по всему миру представители тюркских и иранских народов отмечают Новруз - главный праздник весны. В переводе с персидского языка слово Новруз означает "новый день". Он знаменует возрождение человека и природы и считается одним из самых древних и веселых праздников в истории.

В первый весенний месяц в Москве традиционно проводятся мероприятия, посвящённые Новрузу. Азербайджанская молодёжная организация России (АМОР) в рамках «Новруз АМОР» провела «ETHNO FASHION AMOR» - этнопоказ весенней коллекции одежды с праздничным орнаментом от азербайджанских дизайнеров Гамиды Меликовой, Наргиз Шахбази, Алии Алиевой, Фатимы Аллахвердиевой и Натаван Алиевой. Гостям вечера рассказали об истории Азербайджана и символах древнего праздника весны и угостили традиционными сладостями, а звуки азербайджанского мугама полностью погрузили в атмосферу Новруза.