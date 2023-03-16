Опубликовано: 15:54, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ираклий Кобахидзе считает, что президент Грузии Зурабишвили попала под влияние "партии войны" в лице крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". При этом он добавил, что у нее имеются свои принципы.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили оказалась под влиянием оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он считает, что Саломе высказывает непонятные для правящей партии заявления, подчеркивая, что сегодня "партия войны" обладает большим ресурсом для того, чтобы политики попали под их влияние.

В то же время Кобахидзе отмечает, что Зурабишвили не позволяет себе непозволительное, поскольку у нее имеются свои принципы. Председатель партии напомнил, по каким критериям Зурабишвили выбрали президентом и перечислил факторы, обусловившие поддержку правящей партии ее кандидатуры.

"Первое – это то, что она является женщиной, и акцент был сделан на символах. Второй важный фактор – ее особая связь с новейшей историей. И третий фактор – она не была связана с "Нацдвижением", - назвал факторы Кобахидзе.

Однако, по его словам, позиция Зурабишвили со временем стала непонятной для "Грузинской мечты".