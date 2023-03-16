Путин отметил позитивные тенденции в экономике РФ

Опубликовано: 15:57, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно прогнозам президента РФ во II квартале текущего года произойдет существенный рост ВВП. По словам Путина, несмотря на санкции, начиная с июля 2022 года экономика страны перешла к росту.

Президент России Владимир Путин констатировал, что в экономике страны набирают силы позитивные тенденции. Так, по его словам, во II квартале 2023 года произошло значительное увеличение ВВП РФ.

Далее глава государства обратил внимание на то, что максимальный спад ВВП РФ в прошлом году произошел в июне на фоне развязанной Западом санкционной войны. Также сыграли роль вызовы в мировой экономической и торговых системах.

Путин подчеркнул, что те вызовы, с которыми столкнулась Россия, не имеют аналогов в современной истории. Однако несмотря на них, начиная с июля прошлого года российская экономика демонстрирует уверенный рост.

Экономика России начинает развиваться по новой модели

Далее президент отметил, что экономика страны постепенно начинает «развиваться по новой модели».

Ранее Путин пояснял, что в связи с тем, что в стране начался новый цикл экономического роста, а на первом плане находятся новые перспективные рынки, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. К подобным рынкам относится и внутренний рынок РФ, а также научная, технологическая, и кадровая база.

Также ранее Путин, обращаясь к представителям бизнес-сообщества, чьи средства были заморожены и конфискованы Западом, призвал начинать вкладывать деньги в РФ.