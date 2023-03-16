Новые землетрясения произошли в Турции и Иране

Опубликовано: 15:54, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередные землетрясения зафиксированы в Турции и Ирана, их магнитуды - 4,8 и 5,1 соответственно. Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Сильные землетрясения произошли сегодня в Турции и Иране, их почувствовали жители Азербайджана и Армении.

Землетрясение в Турции

Подземные толчки были зафиксированы на северо-западе страны, на расстоянии 250 км от Стамбула. По данным турецкого Управления по ЧС, его магнитуда составила 4,8.

Эпицентр был неподалеку - в 12 км - от города Болу. Глубина залегания очага составила 9 км.

Данных о жертвах или разрушениях пока нет.

Как заявил сегодня Реджеп Тайип Эрдоган, по последним данным, в результате страшных землетрясений, которые произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш, погибли более 49 тыс человек, свыше 115 тыс были ранены.

Землетрясение в Иране

В Иране магнитуда произошедшего сегодня землетрясения достигла 5,1. Эпицентр подземных толчков отделяли от города Хой 27 километров. Глубина залегания очага - 61 км. Данных о пострадавших и материальном ущербе также пока нет.

Природный катаклизм почувствовали жители Азербайджана и Армении. В Нахчыванской Автономной Республике магнитуда составила 3-5. В Сюникской области толчки оценили на 3-4 балла, в Вайоцдзорской и Араратской областях - на 3 балла, в Ереване их сила составила 2-3 балла.

Напомним, жертвами землетрясения в том же городе Хой стали три человека, пострадали 1 167.