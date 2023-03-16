Новые землетрясения произошли в Турции и Иране

Сильные землетрясения произошли сегодня в Турции и Иране, их почувствовали жители Азербайджана и Армении.
Землетрясение в Турции
Подземные толчки были зафиксированы на северо-западе страны, на расстоянии 250 км от Стамбула. По данным турецкого Управления по ЧС, его магнитуда составила 4,8.
Эпицентр был неподалеку - в 12 км - от города Болу. Глубина залегания очага составила 9 км.
Данных о жертвах или разрушениях пока нет.
Как заявил сегодня Реджеп Тайип Эрдоган, по последним данным, в результате страшных землетрясений, которые произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш, погибли более 49 тыс человек, свыше 115 тыс были ранены.
Землетрясение в Иране
В Иране магнитуда произошедшего сегодня землетрясения достигла 5,1. Эпицентр подземных толчков отделяли от города Хой 27 километров. Глубина залегания очага - 61 км. Данных о пострадавших и материальном ущербе также пока нет.
Природный катаклизм почувствовали жители Азербайджана и Армении. В Нахчыванской Автономной Республике магнитуда составила 3-5. В Сюникской области толчки оценили на 3-4 балла, в Вайоцдзорской и Араратской областях - на 3 балла, в Ереване их сила составила 2-3 балла.
Напомним, жертвами землетрясения в том же городе Хой стали три человека, пострадали 1 167.