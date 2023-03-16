Курортный сбор вводится в еще одном городе Ставропольского края

Опубликовано: 14:30, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эксперимент по курортному сбору распространится еще на один город Ставрополья. Со второй половины текущего года к программе присоединятся Минеральные воды.

Курортный сбор начнут собирать в городе Минеральные воды со второго полугодия, рассказал глава городского округа Вячеслав Сергиенко.

Чиновник напомнил, что программа курортного сбора действует в Кавминводах уже несколько лет. По его словам, она оказала благотворное влияние на регион.

"Курортный сбор - это новые проекты благоустройства территорий, новые общественные зоны, содержание и эксплуатация вновь созданных объектов"

— Вячеслав Сергиенко

Он отметил, что пока власти округа вместе с соответствующими краевыми ведомствами уточняют детали нововведения. Политик выразил уверенность, что, благодаря совместным усилиям, программа курортного сбора даст прекрасный результат.

Курортный сбор в Ставропольском крае

На сегодня эксперимент по курортному сбору действует в четырех городах края - это:

Пятигорск;

Кисловодск;

Железноводск;

Ессентуки.

Его размер в 2023 году - 100 рублей с человека за день, по сравнению с предыдущим годом он вырос в два раза. Жители края от уплаты курортного сбора освобождаются, для остальных туристов действует система льгот.

Эксперимент стартовал на Ставрополье 1 мая 2018 года, позже он неоднократно продлевался. На сегодняшний день он продлен до 2025 года. Все средства, которые поступают от курортного сбора, идут на обновление и создание объектов туристической инфраструктуры.

В конце января губернатор Владимир Владимиров поручил распространить эксперимент на весь регион.