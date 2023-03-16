Что посмотреть в Ташкенте

Современная столица Узбекистана остается в тени более привлекательных городов Шелкового пути Самарканда, Бухары и Хивы. Это действительно туристические жемчужины, но и в Ташкенте есть что посмотреть, если знать, где искать.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что следить за безопасностью иностранных туристов в Ташкенте будут волонтеры.

В рейтинге Welcoming Countries Rank-2023 Узбекистан занял позицию самой гостеприимной республикой на постсоветском пространстве. Чтобы отправиться туда, виза россиянам не нужна, предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации тоже не потребуется.

Отправная точка

Начать знакомство с удивительной исламской архитектурой стоит именно с Ташкента, хотя столица Узбекистана - современный город с множеством парков, фонтанов, приятных ресторанов и кафе. Ташкент также удобен в качестве отправной точки для изучения остальных городов Узбекистана, поскольку отсюда легко добраться на автобусе или поезде до других интересных мест. По самому городу удобно передвигаться на метро или такси, к тому же в Узбекистане работает привычный Яндекс.Такси.

Погода

Лучшее время для посещения Узбекистана - это апрель-май и октябрь-ноябрь. В это время года погода самая комфортная с температурой около 20°C. Лето в Ташкенте сухое и жаркое со средней температурой 35°C. Иногда поднимаются пылевые бури. Средняя температура зимой обычно составляет около 5°C, но бывают и холодные периоды.

Связь

В Узбекистане работает пять мобильных операторов: Билайн Узбекистан, Ucell, Perfectum Mobile, UzMobile и UMS. Подключиться к ним можно как в офисах компаний, так и в пунктах Paynet. В аэропортах, автовокзалах и в других общественных местах можно купить туристскую симку с тарифом, который включает пакет с минутами для общения и трафиком для доступа в интернет. Общественные точки доступа Wi-Fi зоны доступны в отелях, ресторанах, торговых центрах.

Куда сходить в Ташкенте в первую очередь?

Взгляните на старейший в мире Коран в ансамбле "Хазрати Имам"

Ансамбль Хазрати Имам - религиозное сердце Ташкента и идеальное место для начала знакомства с Ташкентом. Здесь вы увидите несколько архитектурных памятников, таких как медресе Барак-хана, соборная мечеть Тилла Шайх и мавзолей Хазрати Имама. На территории комплекса находится библиотека восточных рукописей Муйи-Муборак, в которой хранится Коран Усмана, который считается старейшим в мире.

Посетите Медресе Кукельдаш и Джума-мечеть

Образец исламской архитектуры Кукельдаш изначально был построен как учебное заведение, но за прошедшие века здание использовалось как караван-сарай, служило крепостью кокандских правителей, там даже проходили казни. Кукельдаш неоднократно реставрировался после землетрясений. Сейчас он работает как исламское образовательное учреждение. Во дворе медресе можно посетить небольшую мастерскую резьбы по дереву. Соборная пятничная мечеть (Джума-мечеть) находится рядом с медресе Кукельдаш и базаром Чорсу, одноименная станция метро также неподалеку.

Сходите на базар Чорсу

Базар Чорсу - самый большой рынок Ташкента, где можно купить что угодно. Это одна из древнейших среднеазиатских торговых площадей. Центральную часть базара покрывает голубой купол, а на прилегающих улицах вы также найдете множество продуктовых, текстильных и бытовых прилавков. Даже если вы не планируете ничего покупать, базар Чорсу - идеальное место, чтобы понаблюдать за жизнью города и увидеть своими глазами смешение культур, которым славится Ташкент. От Хазрати Имам до базара Чорсу идти около 15 минут пешком.

Полюбуйтесь мечетью Минор

Мечеть Минор была открыта в 2014 году на берегу канала Анхор. Жители Ташкента называют ее "Снежной мечетью", поскольку она полностью сделана из белого мрамора. До мечети от станции метро "Бодомзор" идти около 15 минут.

Поднимитесь на Ташкентскую телебашню

Ташкентская башня высотой в 375 метров - 12-я по высоте телебашня мира. В Центральной Азии это самое высокое строение с открытой для посещения смотровой площадкой. Можно подняться на лифте и посмотреть на город с высоты птичьего полета, а также пообедать в ресторане. Вход в башню платный. Ташкентская телебашня находится в пяти минутах ходьбы от станции метро "Бодомзор", площадка открыта каждый день с 10:00 до 20:00.

Посетите Музей Памяти жертв репрессий

Это целый мемориальный комплекс с ротондой, музеем и парком. Сам мемориал представляет собой большое сооружение в виде беседки с голубым куполом. Комплекс находятся прямо напротив Ташкентской телебашни.

Пообедайте в Среднеазиатском центре плова

Традиционное узбекское блюдо из риса, обжаренного с морковью и специями, обычно готовят на бараньем жире и подают с кусочками баранины. Вы можете отведать плов где угодно в Узбекистане, но в Среднеазиатском центре плова утверждают, что именно там можно найти лучший плов. Стоит поторопиться, поскольку он закрывается в 18:00. Туда можно пойти прямо от Музея памяти жертвам репрессий или телебашни.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прокатитесь на метро

Особенно приятно спускаться в метро летом в полдень, когда на улице очень жарко, а под землей работают кондиционеры. Это первый метрополитен в Центральной Азии. В Ташкенте очень красивые и необычные станции. Каждая имеет свои уникальные архитектурные особенности и художественные элементы.

Зайдите на книжный базар

Если вы любите книги и старые журналы, вам понравится книжный рынок в сквере "Голубые купола". Он состоит из небольших книжных киосков, выстроенных вдоль пешеходной улицы. Это один из неофициальных символов города, где вы также найдете сувенирные киоски и торговцев антиквариатом. Добраться туда можно от станции "Космонавтлар".

Узнайте новое в Государственном музее истории

В музее в познакомитесь с историей Узбекистана за последние 2500 лет. Музей открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Его стоит посмотреть хотя бы снаружи. Здание по форме напоминает куб с рельефом, в котором сочетается советские мотивы с восточными декоративными узорами. Ближайшая станция метро "Мустакилик майдони" - одна из самых красивых станций метро в Ташкенте. А от книжного развала до музея можно дойти за 7 минут.

Побывайте на Площади Независимости

Площадь Мустакиллик (Независимости) располагается в самом центре Ташкента. Там проводятся праздничные мероприятия и парады в дни торжественных и праздничных событий. На площади можно полюбоваться масштабными фонтанами и памятниками. Станция метро "Мустакиллик Майдони" выходит прямо на площадь. А от музея истории Узбекистана до нее можно дойти всего за 5 минут.

Прогуляйтесь по площади Амира Тимура

Амира Тимура, более известного как Тамерлана, почитают в Узбекистане как национального героя. Это самый известный завоеватель Средней Азии. В Узбекистане вы часто будете слышать его имя, особенно в Самарканде, так как этот город был центром основанной им империи Тимуридов. Площадь Амира Тимура представляет собой небольшой парк и идеально подходит для дневной прогулки или для того, чтобы отдохнуть от осмотра местных красот. В центре площади стоит 7-метровая статуя Тамерлана на коне. От площади Мустакиллик до площади Амира Тимура можно дойти за 7 минут по улице Саилкох.

Пройти мимо гостиницы "Узбекистан"

Гостиница "Узбекистан" - одна из знаковых достопримечательностей Ташкента. Внутри отель не слишком впечатляет, но с 17-го этажа можно полюбоваться видом на город, если зайти там в бар. Гостиница находится прямо за статуей Амира Тимура, ее нельзя не заметить.

Посетить музей Амира Тимура

Государственный музей истории Тимуридов посвящен истории Средней Азии в период правления Тамерлана и представителей его династии. Архитектура здания довольно фотогенична, а купол изнутри богато украшен и расписан в классическом восточном стиле. Внутри вы найдете картины и личные вещи Амира Тимура, а также копию Корана и миниатюрные модели самых важных мечетей Узбекистана. Музей открыт со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. Музей Амира Тимура находится рядом с одноименной площадью и станцией метро.

Насладитесь прогулкой по ташкентскому бродвею

Пешеходная улица Сайилгох соединяет две важнейшие площади Ташкента: Амира Тимура и Мустакиллик. Улица, известная как ташкенский бродвей, очень популярна среди местных жителей. Здесь вы можете найти все виды уличной еды и сувениров. Особенно приятно гулять там вечером, когда бульвар освещается фонарями. Добраться можно пешком от площади Амира Тимура или площади Независимости.