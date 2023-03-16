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«Москвич» представит новые модели авто

Автомобиль “Москвич“
© Фото: https://vk.com/zavodmoskvich
Автозавод «Москвич» выпустит две новых модели в этом году. Планируется, что всего на рынок выйдет пять моделей «Москвичей» в разных цветовых модификациях

Московский автозавод «Москвич» выпустит две новых модели в сегменте SUV «спортивно-утилитарный автомобиль – прим.ред.) и седан в конце текущего года, сообщил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

Ранее сообщалось, что «Москвич» будет производить пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

Сборка автомобилей «Москвичей» началась в Москве осенью прошлого года. Первой новой моделью предприятия стал кроссовер «Москвич 3», автомобиль представлен в пяти цветах – белый, черный, красный, серый и голубой.

«Москвич» появятся в такси и каршеринге

Ранее сообщалось, что  «Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение о намерениях расширить парки каршеринга и такси тремя тысячами автомобилей «Москвич 3».

Планируется, что «Москвичи» станут неотъемлемой частью транспортной системы не только для Москвы, но и других регионов.

Завтра российские автосалоны начнут продажи новых &quot;Москвичей&quot;

Завтра российские автосалоны начнут продажи новых "Москвичей"

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