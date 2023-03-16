Слетать на отдых в Шри-Ланку станет проще

Опубликовано: 12:41, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Экзотическая Шри-Ланка для российских путешественников становится доступнее: авиавласти двух стран договорились увеличить число авиарейсов, лайнеры трех российских авиакомпаний будут летать в Коломбо 21 раз в неделю.

Теперь слетать на экзотический остров Цейлон, а ныне Шри-Ланку, для россиян станет проще: во-первых, она открыта для посещения граждан России, купить тридцатидневную визу можно прямо в аэропорту всего за $60, во-вторых, авиарейсов в Коломбо из Москвы будет не 14 в неделю, как раньше, а 21 – об этом договорились авиационные власти двух стран.

С целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения между авиационными властями России и Шри-Ланки достигнута договоренность об увеличении количества частот при выполнении полетов между странами, говорится в релизе пресс-службы Росавиации, передает РИА Новости.

Теперь три российские авиакомпании которые выполняют полеты по маршруту Москва-Коломбо и обратно, это "Аэрофлот", Red Wings и Azur Air, увеличат число авиарейсов на семь в неделю, до 21 рейса в неделю. Полет на остров занимает почти девять часов.

Напомним, Шри-Ланка – это остров у южной оконечности Индостана, страна вечного лета, окруженная океаном и известная своими историческими и природными достопримечательностями. Море фруктов, морепродуктов, горы, животные и, конечно, знаменитый цейлонский чай - это отличное место для любителей активного отдыха без лишней роскоши.