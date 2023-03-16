Лачинский коридор – что это такое и зачем он нужен?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После завершения Второй Карабахской войны Армению и армянонаселенную часть азербайджанского Карабаха соединяет Лачинский коридор. Здесь мы расскажем, что такое Лачинский коридор, где он находится, открыт или закрыт он сегодня и в чем его значение для процессов на Южном Кавказе.

Лачинский коридор – что это?

Лачинский транспортный коридор – это особый режим наземного сообщения, действующий в Азербайджане на маршруте от границы с Арменией до города Ханкенди. Контроль над движением в Лачинском коридоре, включая пересечение границы в обе стороны, осуществляют не азербайджанские власти, а российские миротворцы. Ширина зоны действия особого режима – 5 км (не включая культурную столицу Азербайджана – город Шуша), срок действия – до ноября 2025 года.

Свободное движение в транспортном коридоре разрешено только по основной трассе – Лачинской дороге – и только для гуманитарных грузов, мирного населения Карабахского экономического района Азербайджана, российских миротворцев и сотрудников Международного Комитета Красного Креста. Азербайджанский транспорт въезжает в коридор или пересекает его по согласованию с российскими миротворцами.

В Лачинском коридоре запрещены:

движение по грунтовым дорогам в пределах пятикилометровой зоны;

въезд на азербайджанскую территорию иностранных граждан без согласования с Баку;

ввоз из Армении оружия, мин и военнослужащих;

вывоз в Армению азербайджанского имущества (в первую очередь природных ресурсов).

Транспортный коридор назван по азербайджанскому городу Лачин, через который до сентября 2022 года проходил его маршрут.

Где находится Лачинский коридор?

Движение со стороны Армении производится по трассе M12, ведущей из города Горис (Сюникская область) к границе с Азербайджаном. Первоначально пересечение границы происходило на дороге между армянским селом Тех и азербайджанским селом Забух. С сентября 2022 года въезд в Лачинский коридор располагается немного южнее, у армянского села Корнидзор.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

От границы до азербайджанского села Кичик Каладереси идет специально построенная для Лачинского коридора объездная дорога, благодаря которой в зону действия особого режима больше не попадают Лачин, Забух и еще одно азербайджанское село Сус. Далее транспортный коридор следует на север, мимо Шуши, и у Ханкенди вливается в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Запуск режима по окончании Второй Карабахской войны

Лачинский транспортный коридор был учрежден Трехсторонним заявлением о прекращении огня, подписанным 9 ноября 2020 года президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В пункте 6 этого основополагающего документа о завершении Второй Карабахской войны и послевоенных процессах на Южном Кавказе сказано:

"Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях."

Впоследствии функции Лачинского коридора были уточнены: он используется для мирного транспортного сообщения между Арменией и зоной временного размещения российских миротворцев в Карабахе, но ни для чего другого.

Значение Лачинского коридора

Изначально коридор создавался для того, чтобы эмигрировавшие во время Второй Карабахской войны армяне могли вернуться из Армении в Карабах, а также сохранили возможность покинуть Карабах в любой момент, пока длится пятилетний переходный период между капитуляцией Еревана и реинтеграцией карабахских армян в азербайджанское государство и общество. Согласие на Лачинский коридор было актом доброй воли Баку, доказывавшим, что власти Азербайджана мирно настроены по отношению к собственному армянскому населению.

Уже в 2021 году Лачинский коридор преобразился в региональную проблему безопасности, поскольку власти Армении стали использовать его для тайного ввоза оружия, мин и военных в зону временного размещения российских миротворцев. Солдаты и офицеры ВС Армении въезжали в Азербайджан под видом мирного населения, оружие и мины прятались среди гуманитарных грузов. Возникла угроза новой войны на территории Азербайджана.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также по Лачинскому коридору в Ханкенди ездили представители властей Армении, не являющиеся жителями Карабаха, а потому не имеющие правп пересекать азербайджанскую границу без разрешения Баку, и граждане третьих стран, от французских политиков до иранских наемников. Местность по краям коридора активно минировалась. Осенью 2022 года беглый миллиардер Рубен Варданян начал вывозить в Армению по Лачинской дороге незаконно добытую в Карабахе золотую и медно-молибденовую руду.

Таким образом, к концу 2022 года ситуация в Лачинском коридоре мало чем отличалась от времен Карабахской войны, когда Лачинский район вместе с другими территориями Азербайджана был оккупирован войсками Армении. Потому он стал одним из главных раздражающих факторов в послевоенном армяно-азербайджанском урегулировании.

Акция протеста экоактивистов

12 декабря 2022 года представители экологических НПО Азербайджана спустились из Шуши на Лачинскую дорогу, где начали акцию протеста с требованием допустить азербайджанских специалистов на расположенные внутри зоны временного размещения российских миротворцев золоторудное месторождение Гызылбулаг и медно-молибденовое месторождение Демирли. В целях недопущения инцидентов между проезжающими по дороге гражданами Армении и азербайджанскими экоактивистами движение по Лачинскому коридору было полностью прекращено.

Миротворцы не выполняли требования протестующих, а экоактивисты не отступили и объявили бессрочную круглосуточную акцию протеста против разграбления природных ресурсов Азербайджана незаконно въехавшим в Лачинский коридор экс-россиянином Рубеном Варданяном и его наемниками. Из-за этого прежний бесконтрольный проезд запрещенного транспорта по Лачинской дороге стал невозможным: экоактивисты не препятствуют движению, но фиксируют каждый проезжающий автомобиль, де-факто функционируя как азербайджанский КПП в Лачинском коридоре.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже на второй день акции протеста миротворцы возобновили движение в Лачинском коридоре, и с середины декабря прошлого года он работает в неизменном виде: по Лачинской дороге мимо экоактивистов проезжают только миротворческий транспорт с гуманитарными грузами и машины МККК. Награбленная Варданяном руда остается в зоне временного размещения российских миротворцев, ее нелегальная добыча прекращена. Боевики, оружие и мины из Армении в Ханкенди по официальному маршруту Лачинского коридора не ввозятся. Карабахские армяне все так же имеют право ездить по Лачинской дороге, однако их лидеры запрещают проезд ради создания видимости "блокады".

Лачинский коридор: открыт или закрыт?

Лачинский коридор открыт для мирного населения Карабаха и гуманитарных грузов, азербайджанские экоактивисты не препятствуют движению машин. Коридор по-прежнему полностью контролируют российские миротворцы.

Армения с 12 декабря 2022 года распространяет фейки о "блокаде Карабаха", легко опровергаемые видеодокументами о проезде транспорта по Лачинскому коридору. Только за первые три месяца акции протеста мимо экоактивистов проехали более 3000 машин.

Благодаря инциденту 5 марта 2023 года, когда азербайджанских оперативников атаковали сепаратисты, везшие оружие в Ханкенди, стало известно, что Ереван нашел новый способ контрабанды боевиков и вооружений в Карабах по Лачинскому коридору: теперь их возят по грунтовой дороге через руины селений Халфали и Туршсу, что в принципе запрещено условиями особого режима. Выяснилось, что нелегальные грузы едут по Лачинской дороге от армянской границы до съезда на грунтовку, а дальше едут в Ханкенди в объезд акции протеста, чтобы остаться незамеченными.

Вопрос о КПП Азербайджана

Еще до обнаружения контрабанды Рубеном Варданяном азербайджанских ресурсов в Армению Баку ставил вопрос об установке КПП на точке въезда в Азербайджан по Лачинскому коридору, поскольку российские миротворцы не препятствуют каким бы то ни было грузоперевозкам, включая запрещенные. 14 декабря 2021 года президент Ильхам Алиев предложил Еревану выбор: Лачинский коридор и Зангезурский коридор должны функционировать одинаково, следовательно, либо в обоих коридорах будет свободный проезд, либо на каждом будут поставлены контрольно-пропускные пункты.

Еще раз эта инициатива была озвучена Алиевым 18 февраля 2023 года в ходе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по безопасности. Армения данную инициативу игнорирует, поскольку стремится и сохранить бесконтрольный ввоз запрещенных грузов в Карабах, и поставить свою таможню в Зангезурском коридоре.

Использование Ереваном грунтовых дорог в Лачинском коридоре для контрабанды оружия и боевиков с новой остротой ставит вопрос об азербайджанском пограничном контроле всех машин, которые въезжают на Лачинскую дорогу из Армении.