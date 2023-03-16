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Сели унесли жизни 15 человек в Турции

Сели унесли жизни 15 человек в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате схода селей в Турции погибло 15 человек, пять человек пропали без вести. Разрушены дома и мосты, местами передвижение возможно только на лодках. Синоптики не исключают повторного схода селей и новых ЧП.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о росте числа погибших в результате схода селей на юго-востоке страны. Согласно последним данным погибло 15 человек. Также пять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что после сильных осадков сотни домов в провинциях были затоплены, также разрушен дома и мосты. Передвижение в некоторых местах возможно только на лодках.

В настоящее время проводится эвакуация населения в безопасные районы. К спасательным работам привлечены армейские подразделения и силы департамента по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозам синоптиков, в провинциях Адыяман и Шанлыурфа осадки продолжатся, в связи с этим не исключены новые подтопления и сходы селей.

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